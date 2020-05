Małgorzata Szumowska wśród artystów wzywających do powstrzymania zmian klimatu

Ponad dwustu artystów i naukowców z całego świata podpisało się pod tekstem zatytułowanym „Nie dla powrotu do normalności”, który został opublikowany w najnowszym wydaniu „Le Monde”. Jego autorzy wzywają w nim światowych przywódców i zwykłych ludzi do tego, by doświadczenia związane z pandemią koronawirusa wykorzystać do działań, które mogą powstrzymać trwającą katastrofę ekologiczną.

Małgorzata Szumowska i Juliette Binoche znają się dzięki pracy nad filmem "Sponsoring" / Pascal Le Segretain /Getty Images

Autorami tekstu są aktorka Juliette Binoche oraz astrofizyk Aurelien Barrau. Wśród podpisanych pod nim gwiazd są m.in. Robert De Niro, Madonna, Barbra Streisand, Cate Blanchett, Joaquin Phoenix, Marion Cotillard, Pedro Almodovar, Sting, Monica Bellucci, Penelope Cruz, Julianne Moore i Jane Fonda. Na długiej liście znanych osób znalazło się również nazwisko Małgorzaty Szumowskiej.



"Pandemia COVID-19 to tragedia. Jednak ten kryzys to okazja do zbadania tego, co jest najważniejsze. Według nas +udoskonalenia+ nie wystarczą. Problem jest systemowy. Trwająca katastrofa ekologiczna jest meta-kryzysem. Nie ma już wątpliwości co do masowego wymierania życia na Ziemi. Wszystkie wskaźniki pokazują bezpośrednie zagrożenie egzystencjalne w postaci globalnego upadku ekologicznego, który będzie miał niezmierzone konsekwencje" - czytamy w tekście.



"Wzywamy światowych przywódców - ale też nas, zwykłych obywateli - do zmiany panującej obecnie logiki i przewartościowania naszych celów, wartości i gospodarki. Konsumpcja i nadmierna produkcja doprowadziły nas do zaprzeczenia istocie życia, którą są rośliny, zwierzęta i ludzie. Zanieczyszczenia, zmiana klimatu, niszczenie przyrody doprowadziły świat na skraj przełomu. Z powyższych powodów oraz za sprawą rosnących nierówności społecznych uważamy, że 'powrót do normalności' jest nie do pomyślenia".

"Potrzebujemy radykalnej transformacji na wszystkich poziomach. Wymaga ona śmiałości oraz odwagi. Nie dojdzie do tego bez masowego zaangażowania. Musimy działać już teraz. To kwestia przeżycia, godności i spójności" - kończą podpisani pod tekstem artyści i naukowcy.