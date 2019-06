Małgorzata Szumowska przed laty była modelką

Nonszalancki i niewymuszony styl Małgorzaty Szumowskiej podziwia wiele kobiet. Co ciekawe, reżyserka, która uchodzi za jedną z najlepiej ubranych Polek, jako nastolatka była modelką. Pojawiała się nawet na okładkach harlequinów.

Małgorzata Szumowska nie ulega też kultowi młodości, za to dba o styl życia i dietę /Paweł Wrzecion /MWMedia

"To był taki przaśny modeling lat 90. Było to coś kultowego, jak teraz o tym myślę, ale coś, co jednak niewiele miało wspólnego z prawdziwym modelingiem. Zbieranina wysokich lasek i tyle. Wzrost - jedynie tego wtedy wymagano. A wysoka i szczupła byłam" - wspomina Szumowska na kartach książki "Modna Polka", w której polskie ikony stylu rozprawiają o modzie, stylu, urodzie i życiu.

Została modelką w wieku 16 lat, dzięki znajomemu, który założył agencję modelek. Pozowała do zdjęć, chodziła w pokazach, była nawet na okładkach harlequinów. Poprzez modeling dorabiała sobie przez cały okres liceum. Ale ta praca zupełnie jej nie pociągała, bo była całkowicie wbrew charakterowi Szumowskiej. "Sam fakt, że ktoś decyduje za ciebie, że ocenia cię wyłącznie poprzez twój wygląd - to są antypody mojej osobowości. Mam dominujący charakter, pewną przekorę w sobie. I przede wszystkim - nie muszę się podobać" - stwierdza autorka głośnych filmów, takich jak "33 sceny z życia", "Sponsoring", "Body/Ciało" i "Twarz".

Osobowość reżyserki odbija się w jej stylu. Tak jak paryżanki, stawia na nonszalancję i naturalność. Gdy wokół dominują balowe suknie, ona ma odwagę założyć smokingową marynarkę i długie spodnie. Kocha czerń. Męską stylizację przełamuje szpilkami i czerwoną szminką. Burza loków dodaje jej zadziorności.

Rzadko odwiedza luksusowe butiki. Przepłacanie za ubrania uważa za niemoralne. Ubiera się głównie na wyprzedażach, chętnie zagląda do sklepów vintage. Zestaw z metkami od góry do dołu to dla niej obciach.

Nie ulega też kultowi młodości. Nie wierzy w żadne kremy. Za to dba o styl życia i dietę. Nie odmawia sobie tylko wina - uwielbia je pić wieczorem. Raz na jakiś czas zapala też elektrycznego papierosa.

Kim są inne bohaterki "Modnej Polki"? Znalazły się wśród nich m.in. Magdalena Boczarska, Maja Ostaszewska, Maffashion i Zuzanna Bijoch. Autorką książki jest Natalia Hołownia.