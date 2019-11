Małgorzata Socha i Małgorzata Foremniak radzą "Jak poślubić milionera"

Już 29 listopada na ekrany kin wejdzie nowa komedia romantyczna "Jak poślubić milionera". Małgorzata Socha wcieli się w niej w rolę Alicji, Kopciuszka po przejściach, który przestał wierzyć w miłość i zatracił się w szarej codzienności.

Filmowy poradnik dla pań szukających bogatego męża /Ola Grochowska /materiały dystrybutora

Pewnego dnia na jej drodze stanie Sonia (Małgorzata Foremniak), trenerka rozwoju osobistego, która, owszem, wierzy w miłość, ale uważa, że ważniejsze jest zabezpieczenie finansowe i jej mottem życiowym jest stwierdzenie: "Lepiej płakać w mercedesie niż w pekaesie". Sonia przypomina trochę dobrą wróżkę, która każdego kopciuszka przemieni w księżniczkę. To właśnie pod jej wpływem Alicja zapisze się na kurs "Jak poślubić milionera" i zawalczy o swoje szczęście. Zobaczcie, co o filmie mówią aktorki.



"Jak poślubić milionera" to komediowy poradnik dla wszystkich, którzy marzą o szczęśliwym związku. Główni bohaterowie filmu zamiast czekać, aż ślepy los ześle im upragnioną miłość, biorą sprawy w swoje ręce i zapisują się na kurs gwarantujący znalezienie drugiej połówki. Oczywiście jeśli przy okazji okaże się, że wybranek serca jest milionerem, nikt nie będzie przecież składać reklamacji.

Czy faktycznie istnieją sprawdzone metody uwodzenia, które działają na wszystkich mężczyzn? Co można, a czego absolutnie nie wolno robić na pierwszej randce? Jak znaleźć miłość i nie zepsuć wszystkiego w jeden dzień?

W rolach głównych oprócz Sochy i Foremniak będzie można zobaczyć takie gwiazdy, jak: Michał Malinowski, Anita Sokołowska, Iwo Rajski, Piotr Polk, Wojciech Mecwaldowski, Mikołaj Roznerski, Edyta Olszówka, Justyna Steczkowska, Julia Wieniawa, Michał Czernecki, Nikodem Rozbicki, Sławomir Orzechowski, Sebastian Stankiewicz, Julia Kuczyńska, Ewa Wachowicz i Katarzyna Kwiatkowska.