Małgorzata Rozenek-Majdan zagra w nowym filmie Patryka Vegi

To już pewne! Małgorzata Rozenek-Majdan potwierdziła, że zagra w nowym filmie Patryka Vegi. Perfekcyjna zapowiedziała, że nowy projekt polskiego reżysera wzbudzi ogromne zainteresowanie. Ponadto żona Radosława Majdana zdradziła, że będzie jedną z głównych postaci.

Patryk Vega jest bez wątpienia jednym z najbardziej kontrowersyjnych, polskich reżyserów. Mężczyzna w swoich projektach porusza odważne tematy, a sceny w jego filmach nieraz zostały nazwane "za mocnymi". To, co charakteryzuję Vegę jako reżysera to także tempo nagrywania. W 2020 roku do kin weszły już dwa jego filmy - "Bad Boy" i "Pętla". Teraz mężczyzna zapowiada kolejny projekt! Choć nie wiadomo dokładnie, o czym będzie następny film polskiego reżysera, wiadomo już, że jedną z głównych ról zagra... Małgorzata Rozenek-Majdan.



"Bardzo się cieszę na naszą współpracę z Patrykiem. I mam wrażenie, że będzie o tym głośno. Ja jestem przekonana, że będzie o tym głośno" - Rozenek-Majdan powiedziała portalowi Pudelek.

Podczas wywiadu żona Radosława Majdana przyznała, że przechodzi specjalne aktorskie szkolenia, a w filmie Vegi zagra jedną z głównych ról. Ponadto Perfekcyjna zdradziła, że nie zagra "samej siebie", lecz całkiem inną postać.

"Zagram zupełnie inną postać. Mam już kilka dni zdjęciowych za sobą i muszę powiedzieć, że dużo osób mnie nie rozpoznawało. Charakteryzacja zajmuje nam ponad 3 godziny i to jest naprawdę różna osoba ode mnie. I to mnie najbardziej cieszy w tej przygodzie. To na pewno będzie film, który wzbudzi zainteresowanie, i tematyką i obsadą i pomysłem na ten film - zapewnia Rozenek-Majdan.

