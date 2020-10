Małgorzata Rozenek-Majdan zagra szefową domu publicznego

W nowym filmie Patryka Vegi Małgorzata Rozenek-Majdan wcieli się w szefową domu publicznego - wynika z informacji "Super Expressu".

Według medialnych przecieków bohaterka, w którą wcieli się celebrytka, ma być inspirowaną prawdziwą postacią związaną z polskim show-biznesem.

Kilka dni temu Rozenek-Majda pochwaliła się na Instagramie zdjęciem, na którym prezentuje imponujące tatuaże - głowę wilka na lewym przedramieniu, głowę wilka na prawym przedramieniu, a do tego kilka mniejszych tatuaży na prawym ramieniu.



"New Me" - podpisała swoje fotografie Małgorzata Rozenek-Majdan, a do tego dodała tylko dwa hasztagi: #somethingbigisgoinghappen oraz #girlwiththewolftattoo.



"Na planie zobaczymy ją w zupełnie innym wydaniu. Będzie miała tatuaże i będzie dużo kląć. Małgosia śmieje się, że już trenuje przeklinanie" - "Super Express" cytuje osobę związaną z produkcją filmu.

Małgorzata Rozenek-Majdan zamieściła też pierwsze zdjęcie z planu filmu Vegi, na którym widzimy ją z zakrwawionym nosem.



"Bardzo się cieszę na naszą współpracę z Patrykiem. I mam wrażenie, że będzie o tym głośno. Ja jestem przekonana, że będzie o tym głośno" - Rozenek-Majdan powiedziała portalowi Pudelek.



Podczas wywiadu żona Radosława Majdana przyznała, że przechodzi specjalne aktorskie szkolenia, a w filmie Vegi zagra jedną z głównych ról.



"Zagram zupełnie inną postać. Mam już kilka dni zdjęciowych za sobą i muszę powiedzieć, że dużo osób mnie nie rozpoznawało. Charakteryzacja zajmuje nam ponad 3 godziny i to jest naprawdę różna osoba ode mnie. I to mnie najbardziej cieszy w tej przygodzie. To na pewno będzie film, który wzbudzi zainteresowanie, i tematyką i obsadą i pomysłem na ten film" - Rozenek-Majdan mówiła parę tygodni temu.

Patryk Vega jest bez wątpienia jednym z najbardziej kontrowersyjnych, polskich reżyserów. Mężczyzna w swoich projektach porusza odważne tematy, a sceny w jego filmach nieraz zostały nazwane "za mocnymi". To, co charakteryzuję Vegę jako reżysera to także tempo nagrywania. W 2020 roku do kin weszły już dwa jego filmy - "Bad Boy" i "Pętla".