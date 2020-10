Małgorzata Kożuchowska o debiucie aktorskim Małgorzaty Rozenek

Trwają prace nad nowym filmem Patryka Vegi, gdzie swój debiut zaliczy Małgorzata Rozenek. O ocenę umiejętności aktorskich celebrytki została poproszona Małgorzata Kożuchowska. Nie były to najmilsze słowa.

Od kilku miesięcy głośno było o planach Patryka Vegi, który chciał zaprosić do współpracy Małgorzatę Rozenek. Wreszcie, gdy "Perfekcyjna Pani Domu" powitała na świecie syna Henia, ten plan mógł wejść w życie.

Ruszyły zdjęcia do filmu, w którym celebrytka będzie grała jedną z dużych ról. Na jej Instagramie mogliśmy zobaczyć niedawno zdjęcie z planu, na którym ma zakrwawioną twarz.



O ocenę aktorskiego debiutu Małgorzaty Rozenek została poproszona jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, Małgorzata Kożuchowska.

Gwiazda, która pracowała już z Patrykiem Vegą na planie filmów "Plagi Breslau" i "Bad Boy", w jednym zdaniu skomentowała udział Rozenek w jego najnowszej produkcji. Trzeba przyznać, że nie były to najmilsze słowa, jakie może usłyszeć początkujący aktor.

"Jeżeli do tej pory jej nie wyrzucił, a z tego co wiem, zdjęcia są w toku, to znaczy, że sobie radzi" - stwierdziła Małgorzata Kożuchowska w rozmowie z portalem "Jastrząb Post".

Podobne pytanie, jakie usłyszała Małgorzata Kożuchowska, zostało zadane także innemu aktorowi, który miał okazję grać u Patryka Vegi. Antek Królikowski zdecydowanie szerzej skomentował aktorskie poczynania Małgorzaty Rozenek.

Aktor stwierdził, że zna scenariusz, a nawet rozmawiał zarówno z celebrytką, jak i z Vegą na temat nadchodzącej produkcji. Aktor wierzy, że powstanie z tego naprawdę dobry film.

"Wiem, o czym jest ten film. Znam scenariusz, rozmawiałem z Małgosią i Patrykiem. Jestem ciekaw, jak oni to zrobią. Jest to duże wyzwanie dla Małgosi, ale na pewno sobie poradzi. Jak z nią jakiś czas rozmawiałem, to była bardzo podekscytowana. Wierzę, że im się ta współpraca fajnie klei i że zrobią dobry, fajny film" - stwierdził Królikowski.

