Małgorzata Kożuchowska poleciała na 76. festiwal filmowy w Wenecji. Aktorce towarzyszą koleżanki z branży - Agnieszka Dygant i Daria Widawska. Kobiety wspólnie reprezentowały wczoraj Polskę na pierwszym wieczorze filmowym. Gwiazda "Rodzinki.pl" szybko pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z wydarzenia.

W środę rozpoczął się 76. festiwal filmowy w Wenecji. Wydarzenie uważane za najstarszą imprezę filmową na świecie, w tym roku trwać będzie aż do 7 września. Podczas tych 11 dni zostaną przyznane liczne nagrody, w tym najważniejsze podczas festiwalu - Złoty Lew dla najlepszego filmu oraz Puchar Volpiego dla najlepszej aktorki i aktora. Na wydarzenie zjechało się mnóstwo sławnych osób z całego świata, na czerwonych dywanach nie zabraknie także polskich gwiazd.

Reklama

Na festiwal filmowy do Wenecji wybrały się także polskie aktorki - Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Dygant i Daria Widawska. Kobiety razem spędzają czas we Włoszech, a z publikowanych przez nie zdjęć, wywnioskować można, że aktorki bardzo dobrze się bawią. Wczoraj w ciągu dnia wybrały się na rejs gondolą po Wenecji, skąd także udostępniły wiele fotografii i nagrań.

Pierwszy wieczór Po zwiedzaniu Wenecji przyszedł czas na festiwal. W środę wieczorem odbyła się pierwsza impreza z tej okazji. Na czerwonych dywanach pojawiło się wiele gwiazd światowego formatu.



Wczoraj oczy skierowane były w szczególności na Juliette Binoche i Catherine Deneuve - aktorki filmu reżyserii Hirokazu Koreedy "Prawda", który rozpoczynał 76. festiwal. Na wieczornym wydarzeniu pojawiły się także nasze polskie reprezentantki. Aktorki zaprezentowały się w przepięknych kreacjach. Zdjęcia z imprezy szybko opublikowała między innymi Małgorzata Kożuchowska. Na fotografiach widać, że gwiazda postawiła na czarną, wieczorową suknię. To, co zwraca uwagę, to także ciekawa fryzura polskiej aktorki.

Aleksandra Biłas