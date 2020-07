Małgorzata Kożuchowska jako Stanisława Gierek

W poniedziałek, 27 lipca, w Ustroniu ruszyły zdjęcia do produkowanego przez Global Studio filmu "Gierek". Jedna z jego producentek, Jolanta Owczarczyk, podzieliła się na Instagramie pierwszymi zdjęciami z planu. Widać na nich Małgorzatę Kożuchowską, która zagra Stanisławę Gierek oraz Michała Koterskiego w roli Edwarda Gierka.

Jak Małgorzata Kożuchowska poradzi sobie w takiej roli? / Michał Baranowski / AKPA

"To będzie, a w sumie już od wczoraj zaczyna być, film dla kobiet... Zobaczymy relacje z życia pierwszej pary PRL z lat 70-tych XX wieku. Bo to przecież byli ludzie, a nie pomniki" - napisała w komentarzu do zdjęć producentka Jolanta Owczarczyk.



Zdjęcia do filmu "Gierek", który swoją premierę będzie miał w przyszłym roku, realizowane są obecnie na Śląsku. Po Ustroniu ekipa filmowa odwiedzi Dąbrowę Górniczą, Zawiercie oraz Katowice. Później pojawi się również w Warszawie i w Gdańsku.

Reklama

"Film opowiadał będzie o latach pomiędzy rokiem 1970 a 1982, czyli od momentu, gdy Edward Gierek objął stanowisko I sekretarza PZPR i wyjechał do Warszawy, po czas po opuszczeniu ośrodka internowania, kiedy nieomal ociera się o śmierć. To opowieść o człowieku i o jego relacjach rodzinnych, a w tle będą historyczne wydarzenia. Cóż, trudno byłoby się odciąć od zdarzeń, które wówczas zachodziły" - mówi o filmie jego producent Janusz Iwanowski cytowany przez portal "Wirtualnemedia". Dodaje, że dokładną datą premiery filmu "Gierek" jest 15 października 2021 roku.

Film reżyserują twórcy "Procederu", bracia Michał i Wojciech Węgrzynowie. Scenariusz napisał dziennikarz Rafał Woś.