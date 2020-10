Małgorzata Kożuchowska jako Organiścina w „Chłopach”

Udział Małgorzaty Kożuchowskiej w realizowanym przez Dorotę Welchman filmie „Chłopi” nie jest tajemnicą. Jednak dopiero teraz możemy zobaczyć popularną aktorkę na zdjęciu z tego filmu w charakteryzacji Organiściny. Gwiazda podzieliła się taką fotografią na swoim koncie na Instagramie.

A któż to taki? Otóż! To pani Organiścina we własnej osobie! Miło mi, że nareszcie mogę Wam przedstawić nowy projekt, nad którym pracujemy już od dwóch przeszło miesięcy (...) Ależ się cieszę, że mogę być częścią tej fantastycznej produkcji!!" - napisała na Instagramie Małgorzata Kożuchowska, dołączając do wpisu swoje zdjęcie w gustownym słomkowym kapeluszu.

"Chłopi" to ekranizacja powieści Władysława Reymonta pod tym samym tytułem. Podobnie jak poprzedni film Doroty Kobieli, nagradzany na całym świecie "Twój Vincent", również ten jest tworzony za pomocą techniki animacji malarskiej. Na płótnie namalowanych zostanie około 72 tysiące klatek filmu zrealizowanego najpierw z udziałem aktorów. Inspiracją do powstałych w ten sposób obrazów będzie malarstwo okresu Młodej Polski i jej twórców: Józefa Chełmońskiego, Ferdynanda Ruszczyca czy Leona Wyczółkowskiego.

W rolach głównych w filmie "Chłopi" zobaczymy m.in. Kamilę Urzędowską, która wcieli się w postać Jagny oraz Mirosława Bakę, który zagra Borynę. W obsadzie są też Sonia Mietelica (Hanka), Robert Gulaczyk (Antek), Ewa Kasprzyk (Dominikowa), Andrzej Konopka (Wójt), Maciej Musiał (Jasio) oraz Sonia Bohosiewicz (Wójtowa).

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. – Po latach pracy nad filmem o Vincencie van Goghu poczułam silną potrzebę, by opowiedzieć o kobietach: ich zmaganiach, pasji i sile – opowiada Dorota Kobiela, reżyserka i scenarzystka filmu. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Scenariusz nowej adaptacji "Chłopów" napisała Dorota Kobiela, a muzykę skomponuje wielokrotnie nagradzany producent Łukasz L.U.C. Rostkowski. To, czego można spodziewać się po tej produkcji, pokazuje opublikowany jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć tzw. zwiastun koncepcyjny. "Chłopami" zachwycała się również Sonia Bohosiewicz. "Niesamowite, wręcz szamańskie klimaty. A potem wszystko odmalowane stylem Chełmońskiego. To będzie piękny film" - pisała na Instagramie aktorka.