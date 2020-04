"Małe kobietki": Wpadka z butelką wody

Wpadki filmowe to nieodłączny urok kina. Król Jagiełło z zegarkiem na ręku w "Krzyżakach" czy kubek ze Starbucksa w jednym z odcinków ostatniego sezonu "Gry o tron". Kolejną zabawną wpadkę wypatrzyła użytkowniczka Tik Toka. W jednej ze scen filmu "Małe kobietki" zauważyła butelkę wody mineralnej o swojskiej nazwie "Poland Spring".

Może w "Małych kobietkach" jest więcej wpadek? /materiały prasowe

Madelyn Rancourt jest wielką fanką filmu Grety Gerwig - "Małe kobietki" obejrzała w kinie aż siedem razy. To jej nie wystarczyło, dlatego teraz, gdy film został wydany na innych nośnikach, zafundowała sobie kolejne seanse. Podczas jednego z nich Madelyn wypatrzyła elementy scenografii, które nie pasują do filmu, którego akcja rozgrywa się w latach 60. XIX wieku. To butelka wody mineralnej "Poland Spring" oraz czarny kubek termiczny Hydro Flask. Swoim spostrzeżeniem podzieliła się na TikToku.



Do zauważonej przez nią wpadki doszło w scenie, w której rodzina Marsh po raz pierwszy spotyka Lauriego. Obydwa przedmioty można zauważyć za grającym go Timothéem Chalametem.

Wideo z wpadką zainteresowało fanów, którzy dzielą się swoimi teoriami dotyczącymi tego, w jaki sposób mogło dojść do tej wpadki. Niektórzy uważają, że nie jest to niedopatrzenie, a celowe mrugnięcie okiem przez Gretę Gerwig. Ich zdaniem to hołd dla filmu Sofii Coppoli "Maria Antonina", gdzie dostrzec można trampki Converse’a.

Jednak najbardziej prawdopodobne, że butelka i kubek znalazły się tam przez nieuwagę ludzi z planu. To podobna historia do słynnego kubka ze Starbucksa w "Grze o tron". Na skutek dyskusji, wśród których pojawiały się głosy, że to prostacki product placement, feralny odcinek został poprawiony, a kubek wymazany cyfrowo.

Swojska nazwa wody mineralnej, która znalazła się w jednym z kadrów "Małych kobietek" pochodzi od nazwy miasta Poland leżącego w stanie Maine, gdzie znajdują się źródła tej wody.