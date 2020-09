"Malcolm & Marie" trafi na Netfliksa

Trwający właśnie Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto to również prężnie działający rynek filmowy, na którym prawa do nowych produkcji sprzedawane są jak ciepłe bułeczki. Bardzo aktywny na tegorocznym festiwalu jest Netflix, który już kupił prawa do najnowszego filmu Halle Berry zatytułowanego "Bruised". Na celowniku giganta streamingowego jest też wyreżyserowany przez Sama Levinsona dramat "Malcolm & Marie".

John David Washington oraz Zendaya jako tytułowi "Malcolm & Marie" /materiały prasowe

Jak informuje portal "Deadline", Netflix zakupił już prawa do filmu Levinsona. Szacuje się, że zapłacił za to aż 30 milionów dolarów. Wcześniej za 20 milionów kupił prawa do filmu "Bruised" - reżyserskiego debiutu Halle Berry, która wciela się w tym filmie w rolę byłej zawodniczki MMA, Jackie Justice. Lata po tym, jak w niesławie zakończyła swoją karierę sportową, sportsmenka postanawia wrócić do klatki. W skrócie można więc powiedzieć, że jest to żeńska wersja polskiego filmu "Underdog" Macieja Kawulskiego. Gdyby tego było mało, Netflix kupił też prawa do filmu "Pieces of a Woman", który zapewnił występującej w nim w roli głównej Vanessie Kirby nagrodę aktorską na festiwalu filmowym w Wenecji.



Nakręcony na czarno-białej taśmie 35-milimetrowej "Malcolm & Marie" w tajemnicy został nakręcony w trakcie lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19. To zarazem pierwszy film, który zostanie ukończony w całości po zamrożeniu rynku z powodu koronawirusa. Zdjęcia do niego realizowane były w dniach od 17 czerwca do 2 lipca w przyjaznym środowisku szklanym domu nazwanym The Caterpillar House, mieszczącym się w miejscowości Carmel w Kalifornii. Levinson zdobył zgody wszystkich koniecznych organizacji, zastosował się też do protokołów bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

W rolach głównych w filmie "Malcolm & Marie" wystąpili gwiazdor "Tenet" John David Washington oraz Zendaya, która współpracowała już z Levinsonem na planie serialu HBO "Euforia". Washington wciela się w rolę filmowca, który wraca do domu razem ze swoją dziewczyną. Właśnie zakończyła się premiera jego najnowszego filmu, który jest skazany na sukces zarówno finansowy, jak i artystyczny. Niespodziewanie na jaw zaczynają wychodzić tajemnice związane ze związkiem pary, które przetestują siłę ich uczucia.