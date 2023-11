"Mała Moskwa": Zakazana miłość Rosjanki i polskiego oficera

Ta historia wydarzyła się naprawdę. Piękna Rosjanka, która wraz z mężem - żołnierzem Armii Radzieckiej, przyjechała w latach 60. XX wieku do Polski, zakochała się w polskim oficerze. To nie mogło dobrze się zakończyć. Mija 15 lat of premiery filmu Waldemara Krzystka "Mała Moskwa", który opowiada o tamtych wydarzeniach.

Svetlana Khodchenkova i Lesław Żurek w filmie "Mała Moskwa" /materiały prasowe