Mała Boska Komedia w maju w Krakowie

Mała Boska Komedia, teatralne święto młodego widza, rozpocznie się w środę, 8 maja, w teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Trzecia edycja festiwalu to cztery teatralne pojedynki, osiem spektakli i nawet stuosobowe jury dziecięco-młodzieżowe, które zdecyduje o tym, kto wygra i przejdzie dalej.

Mała Boska Komedia to przegląd najlepszych i najczęściej nagradzanych spektakli dla dzieci i młodzieży, który od dwóch lat gości w teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. W 2018 roku Mała Boska Komedia została uznana za najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci realizowaną w Krakowie i otrzymała Złotego Słonecznika w Kategorii Język.

Trzecia edycja festiwalu Mała Boska Komedia #3 to cztery teatralne pojedynki, osiem spektakli i nawet stuosobowe jury dziecięco-młodzieżowe, które między 8 a 30 maja zadecyduje o tym, kto wygra i przejdzie dalej.

"W maju całkowicie oddajemy głos młodym widzom. Jesienią zwycięzców oceni międzynarodowe, profesjonalne jury. Spektakle Małej Boskiej mają wspólne cechy - jest nią dojrzałe traktowanie młodego widza, nie pouczanie a dialog, rozbudzanie wyobraźni, dotykanie tematów trudnych i ważnych, bez dystansu dorosły-dziecko" - piszą organizatorzy.

"To realizacje niebanalne w formie, ambitne w wyrazie, inteligentnie napisane, przewrotne, odważne i nie pozbawione humoru. Dotykają ważnych nie tylko dla młodego widza tematów - potrzeby akceptacji, siły marzeń" - dodają.

Pierwszy etap festiwalu to teatralne bitwy. W maju widzowie i jurorzy w wieku od 8-16 lat obejrzą osiem spektakli Małej Boskiej Komedii w czterech teatralnych pojedynkach. Z każdego pojedynku jury wyłoni zwycięzcę.

Pojedynek 1

"Odd i Luna" (8 maja), reż. Przemysław Jaszczak, Wrocławski Teatr Lalek - "La la lalki" (10 maja), reż. Artur Romański, Teatr Animacji w Poznaniu



Pojedynek 2

"Mała Syrena" (26 maja), reż. Martyna Majewska, Teatr Miejski w Gliwicach - "Don Kichot" (20 maja), reż. Konrad Dworakowski, Grupa Coincidentia i Teatr Pinokio w Łodzi



Pojedynek 3

"Morze ciche" (17 maja), reż. Łukasz Zaleski, Teatr Nowy w Zabrzu - "Staś i Zła Noga" (30 maja), reż. Bartłomiej Błaszczyński, Teatr Śląski w Katowicach



Pojedynek 4

"Pamięć Rutki" (16 maja), reż. Justyna Łagowska, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie - "Chłopcy z Placu Broni" (20 maja), reż. Konrad Dworakowski, Teatr Pinokio w Łodzi



Boskie spektakle dla dzieci i młodzieży

"Odd i Luna" (sugerowany wiek 5+)

Odd i Luna czują się samotni i nieakceptowani przez otoczenie. Codziennie rozmawiają z księżycem i czekają, aż w ich życiu coś się zmieni. Dopiero spotkanie z Innym pozwoli im uwierzyć w siebie i otworzyć na świat. I nie będzie to kwestia magii czy czarów, a jedynie - serca.

Zdjęcie "Odd i Luna", fot. K. Krukowski / materiały prasowe

"La la lalki" (sugerowany wiek 5+)

Jakie tajemnice kryje w sobie magazyn pełen teatralnych lalek? Co się dzieje, gdy teatr pustoszeje i lalki zostają same? Pierwszy raz w historii teatralne lalki śpiewają o swoim fascynującym życiu, tak podobnym i tak odmiennym od naszego. Spektakl rodzinny z muzyką na żywo.

Zdjęcie "La La Lalki", fot. Jakub Wittchen / materiały prasowe

"Mała Syrena" (sugerowany wiek 9+)

Oto jedna z piękniejszych opowieści o miłości. Główna bohaterka tej współczesnej adaptacji baśni Andersena nie jest tradycyjną, piękną księżniczką... Postać zadziornie wpisuje się w aktualny nurt #dreambigprincess, zachęcający dziewczynki do walki o swoje marzenia i swoje miejsce w świecie. Czy warto umrzeć z miłości? Czy istnieje miłość nieprawdziwa?

Zdjęcie "Mała Syrena", fot. Bożena Nitka / materiały prasowe

"Don Kichot" (sugerowany wiek 15+)

"Najdroższa Dulcyneo! Wybacz! Piszę do Ciebie ten list, wiedząc, że odpowiedzieć mi nie możesz. Jednak proszę, nie gniewaj się. Nie mogłem dzisiaj przyjść. Zatrzymało mnie wiele przygód. My, błędni rycerze, dużo walczymy, a potem morzy nas nasz rycerski sen". Co obrosły w interpretacje i konteksty "Don Kichot" znaczyłyby dziś? Jaką rzeczywistość by odbijał?

Zdjęcie "Don Kichot", fot. Darek Senkowski / materiały prasowe

"Morze ciche" (sugerowany wiek 11+)

Nastoletni Emilio nie słyszy od urodzenia. Nie zna swojego głosu, a nawet się go boi. Potrzebuje "tłumacza" - kogoś, kto przełoży język dźwięków na jego własny. Tylko jak szum fal, pisk mew, płacz dziecka czy pijackie wrzaski ojca przetłumaczyć na "cichy" język? Spektakl dla dzieci słyszących i niesłyszących grany w języku migowym.

Zdjęcie "Morze ciche", fot. Pawel JaNic Janicki / materiały prasowe

"Staś i Zła Noga" (sugerowany wiek 11+)

Staś przyjaźni się ze swoją Złą Nogą, ale Mama powoli zaczyna się martwić, że ten nietypowy przyjaciel sprowadzi na jej syna nieszczęście. Czy Zła Noga jest naprawdę taka zła? "Staś i Zła Noga" to opowieść o kilkunastoletnim chłopcu z niepełnosprawnością, którego samotnie wychowuje Mama. O ich zmaganiach z codzienną rzeczywistością, przezwyciężaniu przeciwności i poszukiwaniu przyjaciół.

Zdjęcie "Staś i Zła Noga", fot. P. Jendroska / materiały prasowe

"Pamięć Rutki" (sugerowany wiek 14+)

Spektakl inspirowany prawdziwą historią nastoletniej mieszkanki Będzina, Rutki Laskier. Teatralny wehikuł przenosi nas do 1943 roku, a potem do świata nastolatków żyjących w stanie zagrożenia. Jak wyglądała rzeczywistość oczami czternastolatki? Jakie były jej marzenia? Jakie emocje towarzyszyły jej każdego dnia?



Zdjęcie "Pamięć Rutki", fot. Mateusz Mioduszewski / materiały prasowe

"Chłopcy z Placu Broni" (sugerowany wiek 15+)

Nad głowami świszczą pociski słów. Ktoś komuś wypowiada wojnę. Jeden przeciw drugiemu. Nieustannie toczą się małe i duże wojny. Trwa wielkie zawłaszczanie. Moje-Twoje. Po której jesteś stronie? I czy w ogóle musisz być po czyjejś stronie? Głównym sensem i zadaniem spektaklu jest uchwycenie momentu, w którym instynkty i systemy wartości zaczynają przejmować kontrolę nad zbiorowością.

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Chłopcy z Placu Broni" / materiały prasowe

Więcej informacji i terminy spektakli na stronie teatru Łaźnia Nowa w Krakowie.