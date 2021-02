Maja Ostaszewska zmieniła fryzurę! "Trochę jak Coco Chanel"

"Czas na zmianę... Choć wielu osobom może się to wydać nader błahe, żeby o tym pisać, dla mnie ma znaczenie" - napisała Maja Ostaszewska. Na swych profilach na Instagramie i Facebooku aktorka zamieściła zdjęcie swojej nowej fryzury. Natychmiast posypały się komentarze.

Maja Ostaszewska na tegorocznym festiwalu filmowym w Wenecji /Dominique Charriau/WireImage /Getty Images

Maja Ostaszewska wyznała, że od lat nie zmieniła fryzury dla samej siebie. Oczywiście robiła to na potrzeby ról filmowych czy teatralnych, ale to nie to samo. W końcu postanowiła to zmienić.



W niedzielę na swych profilach na Instagramie i Facebooku zamieściła zdjęcie nowej fryzury. Napisała również, skąd w niej taka zmiana.

"Czas na zmianę... Choć wielu osobom może się to wydać nader błahe, żeby o tym pisać, dla mnie ma znaczenie. Uświadomiłam sobie, że od bardzo dawna, może nawet kilku lat nie zmieniałam fryzury dla siebie samej. Że ciągle to były zmiany do ról, potem cierpliwe utrzymywanie głowy w tym samym kształcie dla kontynuacji. Nie żebym tego nie lubiła, przeciwnie uwielbiam zmieniać się w postaci, które gram. Szukać ich wewnętrznego i zewnętrznego kształtu, pozwalać im dojrzewać we mnie. Oddaję im pole i fascynuje mnie obserwacja siebie w obcowaniu z nimi. Ale jakie to przyjemne i symboliczne posłuchać na co ma się ochotę. Na jaki kształt siebie, pozornie (bo zawsze jakiś jest) bez powodu. Nawet jeśli wszyscy odradzają, nawet jeśli tylko mnie będzie się podobać. Tak po prostu zrobić coś dla siebie" - napisała aktorka.



Natychmiast posypały się komentarze fanów aktorki. Internauci są zachwyceni nową fryzurą Mai Ostaszewskiej i komplementują jej przemianę.



"Super pani wygląda", "Cudownie wyglądasz w tej fryzurze", "Najlepsza z dotychczasowych", "Trochę jak Coco Chanel", "Jak Paryżanka", "Ta grzywka to strzał w dziesiątkę, bardzo pasuje", "Ale świetnie!!! Petarda Pani Maju!!!" - piszą internauci.



Do gratulacji dołączyły się aktorki. Pod zdjęciem Ostaszewskiej na Instagramie swe entuzjastyczne komentarze zamieściły m.in. Maria Peszek, Zofia Zborowska czy Sonia Bohosiewicz.



