Maja Ostaszewska świętuje urodziny ukochanego. Była żona Michała Englerta skomentowała jej post

Maja Ostaszewska stosunkowo rzadko publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia swojego partnera. Jednak z okazji jego 46. urodzin postanowiła zrobić wyjątek, prezentując kadry znad morza. Zdjęcia skomentowała nawet była żona Michała Englerta, Małgorzata Szumowska.

Maja Ostaszewska i Michał Englert są parą już od 15 lat. W mediach społecznościowych są dosyć powściągliwi, dlatego opublikowane przez Ostaszewską kadry mogą zaskakiwać.

"Birthday Boy #michalenglert #love" - napisała na Instagramie aktorka, publikując serię romantycznych zdjęć ukochanego znad morza.



Pod postem szybko pojawiły się się urodzinowe życzenia, które złożyli m.in. Michał Koterski i Beata Ścibakówna. Na fotografie zareagowała także była żona Englerta, Małgorzata Szumowska, dodając emotikonę w kształcie czerwonego serca.



Małgorzata Szumowska i Michał Englert rozstali się w 2004 roku, ale byli małżonkowie utrzymują przyjacielskie relacje. Maja Ostaszewska odniosła się do tej kwestii w wywiadzie dla magazynu "Pani".

- Oni stanowią idealny tandem i dobrze się uzupełniają. Oboje są bardzo niezależni, nie chcą nikomu się przypodobać, idą swoją drogą. Od lat współpracują z grupą przyjaciół, tworząc twórczą wspólnotę - przyznała.

Maja Ostaszewska zdecydowała się wtedy także opowiedzieć o tym, jakie relacje łączą ją z Małgorzatą Szumowską.

- Poznałyśmy się jeszcze jako nastolatki. Małgośka ma bardzo silną, przywódczą osobowość i jest bardzo bezpośrednia. Nie obgaduje, nie knuje za plecami; jeśli coś do kogoś ma, to wali prosto z mostu. To może być przykre, ale ja bardzo cenię taką szczerość - powiedziała w wywiadzie dla magazynu "Pani".

