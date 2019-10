Maja Ostaszewska kontuzjowana

Swoim ostatnim postem Maja Ostaszewska mocno zaniepokoiła internautów! Aktorka, która niedawno odebrała w Toruniu statuetkę Złotego Anioła, chwilę później musiała udać się do szpitala, o czym poinformowała w długim opisie.

Maja Ostaszewska przez dłuższy czas nie założy butów na obcasach /Paweł Wrzecion /MWMedia

Maja Ostaszewska to aktorka, która z pewnością nie narzeka na nudę! Gwiazda ostatnio odbyła podróż do Torunia, gdzie - jako gość Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest - otrzymała prestiżowe wyróżnienie. W ręce gwiazdy trafiła bowiem statuetka Złotego Anioła dla niepokornego twórcy.



Wcześniej jednak doszło do pewnego incydentu, który - już po odebraniu nagrody - miał kontynuację w... szpitalu! Okazało się bowiem, że tuż przed rozpoczęciem gali aktorka musiała zmierzyć się z bólem, jaki towarzyszył jej po tym, gdy w pokoju hotelowym złamała palec u nogi. Całe zdarzenie - zobrazowane m.in. zdjęciem ukazującym Ostaszewską na wózku (ostatnie w galerii) - zostało opisane przez nią w sieci.

Maja Ostaszewska swoimi słowami uspokoiła internautów, jednocześnie wyjaśniając, jak doszło do wypadku.

"(...) Do Warszawy wróciłam z Aniołem i... złamanym palcem u nogi (polecam ostatnie, nieco komiczne zdjęcie) Jak życie jest przewrotne. Jestem przecież świeżo po bardzo trudnym fizycznie filmie. Walka w wodzie, zeskakiwania z jakichś rusztowań, przejścia pod mostami, jazda konna. Dzienne i nocne zdjęcia naprawdę w ciężkich warunkach i nic mi się nie stało. Tymczasem w pokoju hotelowym, zbierając się na galę otwarcia... niechcący kopnęłam w krzesło tak niefortunnie... Kość zrasta się miesiąc, ból potrwa trochę dłużej... Butów na obcasie raczej przez dłuższy czas nie założę. Tak to jest, w sztuce niepokorna, ale przez życie warto iść z pokorą (...)".

Pod zdjęciem szybko pojawiło się wiele komentarzy od internautów, którzy zarówno gratulowali wyróżnienia, jak i życzyli aktorce szybkiego powrotu do pełni sił.

"Mądre słowa. Zdrowia życzymy i jak najmniej bólu, jak by trzeba było obcasy ubrać", "Gratulacje!!! I szybkiego powrotu do pełni sił", "Szybkiego powrotu do formy" - pisali internauci.