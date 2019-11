Maja Berełkowska i Piotr Cyrwus: Najpierw była przyjaźń

To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Za to okazała się ona wielka, pozwalająca przetrwać duże kryzysy. Trzy lata temu, podczas niezwykłej wyprawy, kolejny raz przekonali się, że są dla siebie stworzeni. Maja Berełkowska debiutowała w 1988 roku w "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego. Grała w różnych serialach. Razem z Piotrem Cyrwusem ("Klan", "Wyklęty", "Legiony") tworzą parę od ponad 30 lat.

Maja Berełkowska i Piotr Cyrwus są razem od 30 lat /brak / Agencja FORUM

Poznali się na początku lat osiemdziesiątych w krakowskiej szkole teatralnej. On - góral z Waksmundu, wsi niedaleko Nowego Targu i ona - rodowita poznanianka.

Maja Berełkowska od początku była prymuską. Piotr Cyrwus - przeciwnie. Z powodu góralskiego zaśpiewu chcieli go nawet wyrzucić ze studiów!

Pani Maja pomogła mu uporać się z problemami z wymową. Nie bacząc na jego maślane oczy, dała do zrozumienia, że robi to tylko z koleżeńskiej sympatii.

Góralski ślub

Odrzucony Piotr Cyrwus wyjechał do USA. Dopiero wtedy pani Maja poczuła, że brak jej tego wesołego chłopaka. Gdy wrócił, zostali parą i uzgodnili, że jeszcze podczas studiów wezmą ślub. Na huczne wesele do Wielkopolski przyjechał autobus górali.

Młodzi przenieśli się do Krakowa. Dostali etaty w Starym Teatrze i zyskali własny kąt. Czuli się tacy szczęśliwi! Niedługo potem okazało się, że pani Maja jest w ciąży i wtedy zaczęły się kłopoty. Najpierw pracę straciła ona, a potem także on. To był dla nich trudny czas. Na świat przyszedł Mateusz (który dziś ma 33 lata), dwa lata później Łukasz, a potem jeszcze Anna.

Było ciężko, ale od początku założyli, że dziećmi zajmą się po partnersku, na zmianę. Pan Piotr potrafi w domu wszystko zrobić - prać, prasować, a także fantastycznie gotować.

- Z kolei Majka naprawi cieknący kran, a nawet telewizor - chwali żonę.

Zdjęcie Piotr Cyrwus i jego żona Maja Berełkowska w 2001 roku w Krakowie / brak / Agencja FORUM