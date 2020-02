Maisie Williams jako włamywaczka

Po niedawno zakończonym serialu "Gra o tron" mało było okazji, by oglądać Maisie Williams. Wkrótce zmieni się to za sprawą horroru "The Owners". Wyreżyserowany przez Juliusa Berga film będzie adaptacją belgijskiej powieści graficznej "Une Nuit De Pleine Lune". Pojawiły się pierwsze zdjęcia tej produkcji.

Jak Maisie Williams poradzi sobie w pełnym akcji horrorze? /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

Umiejscowiony w latach 90. ubiegłego wieku film "The Owners" opowie historię włamania, które nieoczekiwanie przybiera krwawy obrót, gdy starsi mieszkańcy okradanego domu, stawiają czoła młodym włamywaczom. A to nie wszystkie niespodzianki, jakie kryją się w wiktoriańskiej rezydencji.

Williams wcieli się w postać młodej dziewczyny, która niechętnie weźmie udział we włamaniu, towarzysząc swojemu zdemoralizowanemu chłopakowi. Fabuła "The Owners" przypominać więc będzie tę z filmu "Nie oddychaj" z 2016 roku.

Anglojęzyczny film będzie fabularnym debiutem francuskiego reżysera Juliusa Berga. Twórca wcześniej pracował nad kilkoma serialami, w tym dostępnymi na Netfliksie "Lesie" oraz "Osmosis". Scenariusz do "The Owners" napisał Berg razem z Matthieu Gompelem.

W filmie oprócz Maisie Williams wystąpią Sylvester McCoy ("Doktor Who"), Ian Kenny ("Han Solo: Gwiezdne wojny - historie"), Rita Tushingham ("Smak miodu"), Jake Curran ("Furia"), Andrew Ellis ("Moja gwiazda: Teen Spirit ") oraz Stacha Hicks ("Kapitan Phillips").