"Magnezja": Uroczysta premiera z udziałem gwiazd

W warszawskim kinie Cinema City Sadyba odbyła się uroczysta premiera filmu "Magnezja" w reżyserii Maćka Bochniaka. "To była jedna z najbardziej niezwykłych przygód filmowych w moim życiu. Wielka frajda, niezapomniane emocje. Mam nadzieję, że film przyniesie widzom tyle radości, ile dała nam praca nad nim na planie" - mówi Maja Ostaszewska, odtwórczyni roli Róży Lewenfisz.

Premiera filmu "Magnezja"

"'Magnezja' to przede wszystkim niezwykły świat, oparty o to, co znamy z zapisów historycznych o dzikim pograniczu polsko-sowieckim z czasów międzywojnia, połączony z autorską wersją westernu, a w zasadzie westernu. Oto odciętym od reszty kraju skrawkiem ziemi rządzą kobiety, a główną walutą jest kula z rewolweru. Mam nadzieję, że naszym filmem uda nam się stworzyć polski mit o romantycznych gangsterach i fascynujących czasach, w których żyli - powiedział Maciek Bochniak, reżyser filmu.

Na premierze pojawili się m.in. odtwórcy ról głównych: Maja Ostaszewska, Mateusz Kościukiewicz, Małgorzata Gorol, Piotr Głowacki, Borys Szyc, Dawid Ogrodnik, Magdalena Boczarska, Andrzej Chyra i debiutujący jako aktor plakacista Andrzej Pągowski.

"Obecność tak niesamowitych twórców, od realizatorów po aktorów sprawiła, że atmosfera na planie była wyjątkowo kreatywna. W momencie codziennego przekraczania bram hotelu wszyscy natychmiast wchodzili w świat 'Magnezji', dając mu całe serce, co widać było w niemal każdej scenie" - mówi reżyser Maciek Bochniak (na zdjęciu wraz z Joanną Kulig).

"Magnezja" - gangsterska opowieść z pogranicza

"Pogranicze polsko-sowieckie, przełom lat 20. i 30. XX wieku. Po śmierci szefa gangu i głowy rodziny, władza nad przestępczym klanem Lewenfiszów przechodzi w ręce jego córki - Róży (Maja Ostaszewska). Razem ze swoimi siostrami kobieta kontynuuje szemrane interesy ojca i robi wszystko, by oprzeć się rosnącym w siłę sowieckim bandytom, którym przewodzi konserwatywny Lew (Andrzej Chyra).

Tymczasem w cieniu rywalizacji dwóch potężnych rodzin, nierozłączni bracia - Albin (Mateusz Kościukiewicz) i Albert Hudini (Dawid Ogrodnik) - wcielają w życie swój przewrotny plan. Z pomocą uwodzicielskiej Heleny (Magdalena Boczarska) chcą okraść bank, w którym przechowywane są bogactwa Lewenfiszów. Wystarczy jednak kilka złych decyzji, zwykły pech i dwa trupy, by cała misterna intryga została zagrożona. A to zaledwie początek kłopotów, gdyż do miasteczka przybywa właśnie obdarzona genialnym zmysłem śledczym inspektor Stanisława Kochaj (Agata Kulesza).

"To co wydarzy się wkrótce będzie mieć krwawe i pełne czarnego humoru konsekwencje, które na zawsze wstrząsną pograniczem!" - zapowiada producent.

Scenariusz filmu powstał w wyniku współpracy Maćka Bochniaka i Mateusza Kościukiewicza. Autorem zdjęć do jest wielokrotnie nagradzany dokumentalista, Paweł Chorzępa, a za scenografię odpowiada Marek Warszewski, laureat nagród m.in. za "Najlepszego" i "Miasto 44". Autorką kostiumów jest wielokrotnie nagradzana Orłem i na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Dorota Roqueplo, której prace można podziwiać m.in. w "Mieście 44" czy "Hiszpance". Niezwykła charakteryzacja jest dziełem Waldemara Pokromskiego, który pracował przy polskich i międzynarodowych produkcjach takich jak "Katyń", "Biała wstążka", "Pachnidło" czy "Zimna wojna" oraz Agnieszki Hodowanej odpowiedzialnej za charakteryzację m.in. w "Człowieku z magicznym pudełkiem", "Demonie" i "Miłości". Montażystą filmu jest współpracownik Małgorzaty Szumowskiej, Jacek Drosio, zaś muzykę skomponował laureat Oscara za "Marzyciela" Jan A.P. Kaczmarek.



"Magnezję" wyróżniono czterokrotnie podczas 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - film otrzymał Złotego Pazura w kategorii "Inne spojrzenie" oraz trzy nagrody indywidualne: za najlepszą charakteryzację, kostiumy oraz scenografię.



Film trafi do kin 11 czerwca.