"Magnezja": Ogrodnik i Kościukiewicz braćmi [plakat]

"Magnezja" w reżyserii Maćka Bochniaka jako jedyny polski film znalazła się w Konkursie Głównym Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Dystrybutor filmu zaprezentował właśnie plakat produkcji autorstwa Andrzeja Pągowskiego, a na nim Dawid Ogrodnik i Mateusz Kościukiewicz w roli nierozłącznych braci Hudini.

Dawid Ogrodnik i Mateusz Kościukiewicz na plakacie "Magnezji" /materiały prasowe

Nowe dzieło producentów "Bożego Ciała" i twórców "Disco polo" to oryginalna, barwna i przesiąknięta szalonym humorem historia ukazuje okres XX-lecia międzywojennego w zupełnie nowej, świeżej perspektywie. Nie zabraknie strzelanin, zwrotów akcji i spektakularnych metamorfoz aktorskich.



Akcja filmu rozgrywa się na pograniczu polsko-sowieckim na przełom lat 20. i 30. XX wieku. Po śmierci szefa gangu i głowy rodziny, władza nad przestępczym klanem Lewenfiszów przechodzi w ręce jego córki - Róży (Maja Ostaszewska). Razem ze swoimi siostrami kobieta kontynuuje szemrane interesy ojca i robi wszystko, by oprzeć się rosnącym w siłę sowieckim bandytom, którym przewodzi konserwatywny Lew (Andrzej Chyra).



Tymczasem w cieniu rywalizacji dwóch potężnych rodzin, nierozłączni bracia - Albin (Mateusz Kościukiewicz) i Albert Hudini (Dawid Ogrodnik) - wcielają w życie swój przewrotny plan. Z pomocą uwodzicielskiej Heleny (Magdalena Boczarska) chcą okraść bank, w którym przechowywane są bogactwa Lewenfiszów. Wystarczy jednak kilka złych decyzji, zwykły pech i dwa trupy, by cała misterna intryga została zagrożona. A to zaledwie początek kłopotów, gdyż do miasteczka przybywa właśnie obdarzona genialnym zmysłem śledczym inspektor Stanisława Kochaj (Agata Kulesza). To co wydarzy się wkrótce będzie mieć krwawe i pełne czarnego humoru konsekwencje, które na zawsze wstrząsną pograniczem.

"Magnezja": Ostatni klaps 1 / 10 W zaskakujących kreacjach aktorskich plejada sław: Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Borys Szyc, Małgorzata Gorol, Andrzej Chyra, Magdalena Boczarska, Bartosz Bielenia, Piotr Głowacki, Helena Norowicz, Joachim Lamża czy rosyjski aktor Andriej Bagiro. Producentem "Magnezji" jest firma Aurum Film ("Boże Ciało" i "Ostatnia Rodzina"). Film na ekrany wprowadzi Kino Świat. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Anna Włoch udostępnij

"'Magnezja'" to przede wszystkim niezwykły świat, oparty o to, co znamy z zapisów historycznych o dzikim pograniczu polsko-sowieckim z czasów międzywojnia, połączony z autorską wersją westernu, a w zasadzie easternu. Oto odciętym od reszty kraju skrawkiem ziemi rządzą kobiety, a główną walutą jest kula z rewolweru. Mam nadzieję, że naszym filmem uda nam się stworzyć polski mit o romantycznych gangsterach i fascynujących czasach, w których żyli "- mówi reżyser Maciek Bochniak.