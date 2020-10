"Magnezja": Artystyczny plakat Andrzeja Pągowskiego

Kto rządzi na dzikim pograniczu? Zobacz plakat artystyczny "Magnezji" autorstwa Andrzeja Pągowskiego! Nowe dzieło producentów "Bożego Ciała" i twórców "Disco polo" wkrótce w kinach

Tak się prezentuje plakat Andrzeja Pągowskiego do "Magnezji" /materiały prasowe

Andrzej Pągowski, jeden z najpopularniejszych polskich plakacistów, autor wielu kultowych i nagradzanych na całym świecie grafik, stworzył plakat artystyczny do filmu "Magnezja". Artysta nie tylko wykonał szereg wizualnych ilustracji do filmu, ale także sam w nim zagrał, zaliczając swój aktorski debiut na dużym ekranie!



Najnowsze kinowe dzieło Macieja Bochniaka, reżysera przeboju "Disco polo", to oryginalny, barwny i przesiąknięty szalonym humorem dramat gangsterski, który ukazuje okres XX-lecia międzywojennego w zupełnie nowej, świeżej perspektywie. Nie zabraknie strzelanin, zwrotów akcji i spektakularnych metamorfoz aktorskich. Czym jeszcze zaskoczy "Magnezja"? Odpowiedź wkrótce w kinach!

Reklama

Pogranicze polsko-sowieckie, przełom lat 20. i 30. XX wieku. Po śmierci szefa gangu i głowy rodziny, władza nad przestępczym klanem Lewenfiszów przechodzi w ręce jego córki - Róży (Maja Ostaszewska). Razem ze swoimi siostrami kobieta kontynuuje szemrane interesy ojca i robi wszystko, by oprzeć się rosnącym w siłę sowieckim bandytom, którym przewodzi konserwatywny Lew (Andrzej Chyra). Tymczasem w cieniu rywalizacji dwóch potężnych rodzin, nierozłączni bracia - Albin (Mateusz Kościukiewicz) i Albert Hudini (Dawid Ogrodnik) - wcielają w życie swój przewrotny plan. Z pomocą uwodzicielskiej Heleny (Magdalena Boczarska) chcą okraść bank, w którym przechowywane są bogactwa Lewenfiszów. Wystarczy jednak kilka złych decyzji, zwykły pech i dwa trupy, by cała misterna intryga została zagrożona. A to zaledwie początek kłopotów, gdyż do miasteczka przybywa właśnie obdarzona genialnym zmysłem śledczym inspektor Stanisława Kochaj (Agata Kulesza). To, co wydarzy się wkrótce, będzie mieć krwawe i pełne czarnego humoru konsekwencje, które na zawsze wstrząsną pograniczem!

"Magnezja" jako jedyny polski film znalazła się w Konkursie Głównym 36. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. To projekt, który zgromadził imponujący zestaw artystów po obu stronach kamery. Scenariusz filmu powstał w wyniku współpracy Maćka Bochniaka i Mateusza Kościukiewicza. Autorem zdjęć do filmu jest wielokrotnie nagradzany dokumentalista, Paweł Chorzępa, a za scenografię odpowiada Marek Warszewski, laureat nagród m.in. za "Najlepszego" i "Miasto 44".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Magnezja" [teaser] materiały prasowe

Autorką kostiumów jest wielokrotnie nagradzana Orłem i na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Dorota Roqueplo, której prace można podziwiać m.in. w "Mieście 44" czy "Hiszpance". Niezwykła charakteryzacja jest dziełem Waldemara Pokromskiego, który pracował przy polskich i międzynarodowych produkcjach takich jak "Katyń", "Biała wstążka", "Pachnidło" czy "Zimna wojna" oraz Agnieszki Hodowanej odpowiedzialnej za charakteryzację m.in. w "Człowieku z magicznym pudełkiem", "Demonie" i "Miłości". Montażystą filmu będzie jest współpracownik Małgorzaty Szumowskiej, Jacek Drosio, zaś muzykę skomponował laureat Oscara za "Marzyciela" Jan A.P. Kaczmarek.