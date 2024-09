Maggie Smith nie żyje. Brytyjska aktorka zmarła w Londynie w wieku 89 lat. Informację o śmierci przekazała mediom jej rodzina.

"Odeszła w spokoju w szpitalu, wczesnym rankiem w piątek 27 września. Jako osoba, ceniąca prywatność, była w towarzystwie przyjaciół i rodziny do samego końca. Pozostawiła dwóch synów i pięcioro kochających wnucząt, które są zdruzgotane stratą swojej niezwykłej matki i babci" - przekazano.

Reklama

"Chcielibyśmy skorzystać z okazji i podziękować wspaniałemu personelowi szpitala Chelsea and Westminster za opiekę i nieustającą życzliwość w jej ostatnich dniach. Dziękujemy za wszystkie miłe wiadomości i wsparcie. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym czasie" - czytamy w dalszej części oświadczenia.

Maggie Smith: imponująca kariera filmowa, teatralna i serialowa

Maggie Smith w grudniu tego roku skończyłaby 90 lat. Przyszła na świat 28 grudnia 1934 w Ilfordzie. Rozpoczęła karierę aktorską na deskach teatru. Już jako studentka zadebiutowała na Broadwayu w 1952 roku. Z kolei na ekranie po raz pierwszy pojawiła się cztery lata później - wystąpiła w roli epizodycznej w "Child in the House".

Od 1963 roku występowała w The National Theatre. Pierwsza nominacja do Oscara trafiła do niej w latach 60., za rolę w filmowej adaptacji "Otella". Została nagrodzona prestiżową statuetką w 1970 roku w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za "Pełnię życia panny Brodie" oraz w 1979 roku w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za "Suitę kalifornijską".

Oprócz legendarnych występów w teatrze, Maggie Smith zapisała się w pamięci widzów jako profesor Minerwa McGonagall z filmowej serii "Harry Potter" oraz hrabina wdowa Violet Crawley z serialu "Downton Abbey". Po raz ostatni pojawiła się na dużym ekranie w 2023 roku w filmie "Klub cudownych kobiet".

Zdjęcie Maggie Smith w filmie "Harry Potter i Czara Ognia" / Warner Brothers/courtesy Everett Collection / East News

Miała dwóch mężów. Od 1967 roku była w związku małżeńskim z aktorem Robertem Stephensem. Z kolei po rozwodzie wyszła za mąż za dramaturga Beverleya Crossa. Byli małżeństwem od 1975 roku aż do jego śmierci w 1998 roku.