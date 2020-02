"Bohater mój niepostrzeżenie zadurzy się w kobiecie, która okaże się powiązana z nim zawodowo" - zdradził w rozmowie z PAP Life Tomasz Karolak, grający postać Mela. Wiadomo już, że w rolę jego nowej szefowej w powstających właśnie "Listach do M. 4" wcieli się Magdalena Boczarska.

W "Listach do M. 4" Magdalena Boczarska zagra szefową uwielbianego przez widzów Mela, w którego wciela się Tomasz Karolak /Paweł Wrzecion /MWMedia

"To będzie ciekawe spotkanie, bo znamy się od wielu lat. Mało tego, nasza droga zawodowa gdzieś razem się plotła. Magda zaraz po szkole teatralnej debiutowała w Teatrze Nowym w Łodzi, którego byłem aktorem. Potem razem graliśmy w nagradzanym przedstawieniu 'Merlin. Inna historia' w Teatrze Narodowym. Magda jest też jedną z aktorek grających w IMCE, czyli teatrze, którego jestem założycielem" - mówi PAP Life o Boczarskiej Tomasz Karolak.



"To jest coś nowego, co może stać się pewnym odkryciem w naszej relacji zawodowej. Magda jest obecnie utytułowaną aktorką, dawno nie graliśmy razem, więc nasze spotkanie na planie 'Listów' może być ciekawe" - dodaje Karolak. Aktor chwali też nowy wątek filmu. "Podoba mi się, że został napisany w takim dużym tempie. Znowu wracamy do akcji komediowej. Zresztą cały film sprawia takie wrażenie. Mamy szansę po bardziej sentymentalnych częściach, znowu wrócić do dynamicznego, komediowego rytmu, który też nam bardzo odpowiada" - opowiada aktor.

Grana przez Boczarską nowa szefowa Mela wprowadzi do Agencji Mikołajów korporacyjne reguły, przeciwko którym Mel będzie chciał się buntować. Jak niegrzeczny Mikołaj poradzi sobie z nowymi zasadami? Czy dopasuje się do wymogów? Tego dowiemy się 4 listopada 2020 roku, kiedy produkcja TVN trafi do kin.

W obsadzie "Listów do M. 4" obok Tomasza Karolaka i Magdaleny Boczarskiej, znaleźli się Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Mateusz Winek, Wojciech Malajkat, Izabela Kuna, Magdalena Różczka, Borys Szyc, Danuta Stenka oraz Cezary Pazura.



Reżyserem filmu jest Patrick Yoka, dla którego "Listy do M 4" będą fabularnym debiutem na dużym ekranie. Yoka specjalizuje się głównie w komediowych i obyczajowych formach, jako reżyser i scenarzysta pracował przy serialach takich jak: "Prawo Agaty", "Fala zbrodni" czy "rodzinka.pl".