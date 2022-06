Magdalena Boczarska , absolwentka krakowskiej PWST, zadebiutowała w roli tytułowej w "Kurce wodnej" S.I. Witkiewicza na scenie Teatru Nowego w Łodzi. Dziś jest jedną z najczęściej obsadzanych i nagradzanych gwiazd małego i dużego ekranu.



W swoim dorobku 43-latka ma statuetki za pierwszoplanowe role w "Różyczce" i "Piłsudskim" , które otrzymała na festiwalach filmowych w Gdyni, a także Orła za rolę Michaliny Wisłockiej w "Sztuce kochania" .



Do ważnych filmów w jej karierze zaliczyć trzeba także, m.in.: "Lejdis" , "Idealnego faceta dla mojej dziewczyny" , "Jak się pozbyć cellulitu" oraz "W ukryciu" . Serialową popularność gwiazdy wyznaczają zaś takie tytuły, jak "Czas honoru", "39 i pół", "Pod powierzchnia", "Lekarze", "Druga szansa", "Zbrodnia", "Żywioły Saszy. Ogień" i "Król".



Obecnie można oglądać aktorkę w serialu Netfliksa "Zachowaj spokój", na podstawie prozy Harlana Cobena. W produkcji natomiast jest nowy serial z jej udziałem "Dziewczyna i kosmonauta".



W sobotę, 21 maja, padł pierwszy klaps na planie nowego filmu ekipy odpowiedzialnej za sukces "Bogów". "Sztuka kochania" to historia Michaliny Wisłockiej - kobiety, która dokonała niemożliwego, szeroko otwierając drzwi polskich sypialni. Rozprawiając się z konserwatywnymi stereotypami i wszechobecną ignorancją, Wisłocka zrewolucjonizowała życie seksualne całego kraju. Wszystko dzięki jednej książce.

Jeśli dorzucimy do tej bogatej listy jeszcze realizowany właśnie film "Heaven in Hell", gdzie partneruje jej Simone Sussina, oraz kontynuację "Różyczki", aktorskie CV artystki naprawdę imponuje!



Co ciekawe, film "Heaven in Hell" to historia miłości między kobietą w jej wieku i młodszym o 15 lat partnerem. Podobną historię, z różnicą wieku w roli głównej, napisało też dla niej życie. Partner aktorki, Mateusz Banasiuk, jest od niej młodszy 7 lat. Para uchodzi za bardzo szczęśliwą i wychowuje razem niespełna 5-letniego Henia.

Magdalena Boczarska urodziła się w Krakowie. W tym też mieście dorastała i studiowała aktorstwo na miejscowej PWST. Już w czasie studiów doceniono jej talent (otrzymała m.in. nagrodę im. Mikołaja Grabowskiego na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, za rolę Kobiety w spektaklu "Rajski ogród"), a upragniony dyplom aktorka zdobyła w roku 2001.

"Los dał mi wielkie szczęście i wielki prezent w postaci mojego synka. Jestem bardzo szczęśliwa. Spotkało mnie późne macierzyństwo, ale megaintensywne, przy megaintensywnej pracy" - przyznała niedawno aktorka w studiu "Dzień Dobry TVN", którego była gościem, podkreślając, że mimo intensywnej pracy, zawsze jest czas dla rodziny i czas przerwy.