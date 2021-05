Magda Gessler bohaterką filmu?

Magda Gessler to znana restauratorka, która zdobyła ogromną popularność za sprawą roli gospodyni programu "Kuchenne rewolucje" oraz jurorki "MasterChefa". Udział w programach TVN to jednak tylko pewien etap jej życiorysu. W kuluarach mówi się, że książkowa biografia gwiazdy pt. "Magda", która wkrótce będzie miała premierę, to gotowy materiał na film. Restauratorka zapewnia, że "jest parę osób w kolejce".

67-letnia restauratorka nie zwalnia tempa i ciągle angażuje się w kolejne projekty - prowadzi restauracje, występuje w telewizji, bierze udział w kampaniach reklamowych, a także wydaje autobiografię.



Gdy na Instagramie pojawił się temat filmu o jej życiu, gwiazda wyznała: "Pokazanie tych różnych światów, w których byłam, tych kolorów, tych smaków, tych uczuć, tych wrażeń, to byłby drogi film do zrealizowania" - przyznała Magda Gessler. "Jest parę osób w kolejce, które chcą go realizować i życzę im powodzenia. Zobaczymy, kogo wybierzemy" - przyznała gwiazda.

"Super Express" oszacował, że za sprzedaż praw do ekranizacji swojego życia, Magda Gessler mogłaby zainkasować nawet 500-600 tys. zł.



Magda Gesller i jej barwny życiorys

Urodziła się jako Magdalena Ikonowicz w podwarszawskiej wsi Komorów. Jej ojciec był korespondentem Polskiej Agencji Prasowej, w związku z tym dzieciństwo spędziła w Bułgarii i na Kubie. Restauratorka studiowała w Madrycie w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tam poznała swojego pierwszego męża Volkharta Müllera, z którym była do jego przedwczesnej śmierci w 1987 roku. Później w życiu gwiazdy pojawił się syn warszawskiego restauratora Piotr Gessler, z którym ma córkę Laurę.

Obecnie Magda Gessler związana jest z lekarzem medycyny estetycznej, Waldemarem Kozerawskim, który mieszka i pracuje w Toronto.