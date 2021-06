Maffashion skomentowała wyznanie Sebastiana Fabijańskiego

Sebastian Fabijański udzielił ostatnio wywiadu, w którym opowiedział o swojej trudnej relacji ze zmarłym niedawno ojcem. Jego partnerka Maffashion odniosła się do tego wyznania.

"Ciągle słyszałem: nie płacz, zachowuj się tak i tak. Nie czułem się kochany. Ojciec nie podchodził do mnie z miłością, żeby mnie przytulić" – mówił w rozmowie z Michałem Misiorkiem Sebastian Fabijański.



"Mało tego, on rywalizował ze mną o atencję matki. Kumasz? Konkurował ze swoim synem, bo kradł mu to, co wydawało mu się, że mu się należy, czyli uwagę. Czasem czułem od niego jakiś rodzaj niechęci, a czasem wydawało mi się, że jednak mnie kocha. On był po prostu bardzo zakompleksionym facetem, który agresją 'zaleczał' swoje psychologiczne rany" - wspominał aktor na łamach "Plejady".

Fabijański odniósł się także do swojego związku z Maffashion, z którą ma syna Bastka.

"W internecie zostanie to na zawsze i nikt nie dopisze przy tym małej gwiazdki z wyjaśnieniem: "ej, mordeczki, to jest stan na dzisiaj, weźcie pod uwagę, że za chwilę może być inaczej". Tylko krowa nie zmienia zdania. Różnie w życiu bywa" - podsumował.

Co o wyznaniu sądzi jego partnerka? "Chciał rozliczyć się z przeszłością. Wierzy, że jego słowa mogą przydać się innym osobom z rodzin z kłopotami alkoholowymi" - powiedziała Maffashion w rozmowie z magazynem "Party".



Blogerka podkreśliła także, że aktor jest całkowicie trzeźwy i poświęca się wychowaniu dziecka. "Zwariował na punkcie Bastka. Jest totalnie w niego zapatrzony i okazuje mu dużo miłości" - wyznała.

Na pytanie, czy nie miała obaw, wiążąc się z osobą, która ma taki bagaż doświadczeń, odpowiedziała: "To zależy chyba od siły uczucia i charakteru człowieka. Jeden rozstanie się, bo partner miał wypadek i jeździ na wózku. Drugi przy nim zostanie. A ja... mam charakter".



Maffashion i Sebastian Fabijański zaczęli się spotykać w grudniu 2019 roku. Para ma razem syna. Wcześniej bolgerka przez kilka lat była dziewczyną Czarka Jóźwika z grupy Abstrachuje.