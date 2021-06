Maffashion celebruje z Sebastianem Fabijańskim jego pierwszy Dzień Ojca

"Dziś Twój pierwszy dzień ojca" - zwróciła się na Instagramie Maffashion do swojego partnera, a od września ubiegłego roku - ojca ich syna Bastka. "Wszystkiego co najlepsze! Niech się spełniają wszystkie twoje marzenia!".

"Czekają tam na Ciebie takie rzeczy… samochody, hulajnogi elektryczne… ludzie… różni ludzie… czasem dobrzy, czasem źli… ale wiesz… dasz sobie radę" - te słowa wypowiada tulący synka w ramionach Sebastian Fabijański, na dołączonym do postu wideo. Co jest tym bardziej słodkie, że jako aktor, kojarzy się on głównie z rolami brutali.

Fabijański pięknie za te słowa partnerce podziękował, a na swoim profilu opublikował własne fotografie portretowe z okresu, gdy był bobasem oraz kilkulatkiem. Obok nich zawarł oszczędny, acz wymowny wpis: "Nadal jestem tym dzieckiem ze zdjęć, a obchodzę dzień ojca. Piękne. Wszystkiego najlepszego dla ojców! Kochajcie swoje dzieci. Tylko i aż".

