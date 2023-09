Pierwsze recenzje są już dostępne. "Maestro" w serwisie Rotten Tomatoes otrzymał aż 95% pozytywnych opinii krytyków. "'Maestro', podobnie jak świetny serial 'Fosse/Verdon', to oszałamiający portret artysty, który przedstawia go jako charyzmatycznego narcyza, uwięzionego w małżeństwie, w które wierzy, ale nie może do końca mu sprostać" - napisał Owen Gleiberman w recenzji dla Variety.

