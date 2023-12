"Maestro": O czym jest film?

"Maestro" , nietuzinkowa historia nieposkromionej miłości na całe życie, opowiada o relacji dyrygenta i kompozytora Leonarda Bernsteina oraz Felicii Montealegre Cohn Bernstein, będąc jednocześnie hołdem dla życia, sztuki i rodziny - czytamy w oficjalnym opisie Netfliksa.

Film wyreżyserował Bradley Cooper. Zagrał w nim także główną rolę. Na ekranie partneruje mu Carey Mulligan.

"Maestro": Córki Bernsteina wypowiedziały się o zmianach wprowadzonych przez Coopera

Córki Leonarda Bernsteina w rozmowie z portalem RadioTimes.com ujawniły, że zmiany, jakie Bradley Cooper wprowadził do pierwotnego pomysłu na biografię artysty "bardzo im się podobały". Początkowo film miał być prostszą opowieścią o życiu legendarnego kompozytora i dyrygenta, ale kiedy Cooper dołączył do projektu jako aktor i reżyser, skupił się na związku Bernsteina z żoną - Felicią Montealegre (w tej roli Mulligan).

Jamie i Nina Bernstein ujawniły, w jaki sposób modyfikacja uczyniła film "znacznie bardziej osobistym" projektem. "Kiedy Bradley dołączył do ekipy, całkowicie zmienił koncepcję i przekształcił ją w portret małżeństwa" – wyjaśniła Jamie, dodając: "I to było dla nas, rodzeństwa, bardzo miłe, ponieważ dzięki temu film stał się bardziej osobisty i niezwykły, nie ma w nim nic co może być przewidywalne" - czytamy.

Z kolei Nina dodała: "Od razu spodobało nam się jego podejście. Widzieliśmy, że chce zagłębić się w szczegóły [...] Interesowała go autentyczność, prawda" - mówi.

"Maestro": Gdzie oglądać?

Film "Maestro" jest już dostępny na Netfliksie.

