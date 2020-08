Madonna pracuje nad kolejnym filmem

Jedną z niewielu rzeczy związanych z filmem, w której nie przeszkodziła pandemia COVID-19, jest pisanie scenariuszy. Nad jednym z nich pracuje właśnie Madonna, o czym poinformowała za pośrednictwem swojego konta na Instagramie. Gwiazda nie robi tego w pojedynkę. W pisaniu pomaga jej nagrodzona Oscarem za scenariusz filmu „Juno”, Diablo Cody.

Madonna /Sean Gallup /Getty Images

"Co możesz robić, gdy utknęłaś w domu z kilkoma obrażeniami? Razem z Diablo Cody piszesz scenariusz o..." - napisała na Instagramie piosenkarka, kończąc ten krótki opis kilkoma ikonkami emoji. Opis ten towarzyszy krótkiemu nagraniu wideo, na którym Madonna i Diablo Cody siedzą na kanapie i tworzą scenariusz filmu, który najwyraźniej będzie miał wiele wspólnego z muzyką.



Niewykluczone, że historia, nad którą pracują artystki, opowiadać będzie o samej Madonnie. Podczas rozmowy piosenkarki z Diablo Cody pojawia się bowiem temat słynnego stożkowego biustonosza, który został zaprojektowanego przez Jeana-Paula Gaultiera z okazji trasy koncertowej "Blond Ambition World Tour". Cody pyta o szczegóły tego stroju, a Madonna dokładnie go opisuje.

Wideo instagram

Reklama

Nie będzie to pierwszy scenariusz filmu pełnometrażowego autorstwa gwiazdy pop. W 2008 roku trafił na ekrany napisany przez nią film "Mądrość i seks", a trzy lata później "W.E", którego była nie tylko scenarzystką, ale też reżyserką.



Diablo Cody ma nieporównywalnie większy dorobek. Oprócz nagrodzonego Oscarem scenariusza do filmu "Juno" napisała też scenariusze do takich filmów jak "Zabójcze ciało", "Kobieta na skraju dojrzałości" czy ostatnio "Tully" z Charlize Theron w roli głównej.