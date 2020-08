Madonna pożegnała Alana Parkera

31 lipca w wieku 76 lat zmarł brytyjski reżyser Alan Parker, twórca m.in. "Midnight Express", "The Wall", "Harry Angel", "Missisipi w ogniu" i musicalu "Evita". Gwiazda tego ostatniego filmu, Madonna, pożegnała artystę wzruszającymi słowami.

Alan Parker i Madonna na planie "Evity" /Everett Collection update HDD December 2012 /East News

Królowa popu pożegnała Alana Parkera na Instagramie. Madonna współpracowała z reżyserem w 1996 roku podczas kręcenia adaptacji wspomnianego musicalu Andrew Lloyda Webera. W swoim wpisie nazwała reżysera jednym z najlepszych, z jakimi miała okazję pracować i podziękowała za wszystko, czego ją nauczył.

"Nauczył mnie tak wiele, wierzył we mnie, popychał mnie do granic moich możliwości i stworzył niesamowity film. Dziękuję ci!" - napisała gwiazda.

Alan Parker był dwukrotnie nominowany do Oscara i trzy razy do Złotych Globów w kategorii najlepszy reżyser. Choć nie udało mu się otrzymać żadnej z tych nagród, to jego filmy zyskały uznanie. Łącznie jego produkcje otrzymały 10 Oscarów, a także 10 Złotych Globów i 19 nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej BAFTA - w tym cztery otrzymał sam reżyser. Alan Parker zmarł po długiej chorobie w wieku 76 lat.

Konrad Lubaszewski