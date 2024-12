"Madame Web" i "Kraven Łowca" to nie "okropne" filmy? Szef Sony Pictures broni produkcji

"Skupmy się na chwilę na 'Madame Web'. Film zawiódł w kinach, bo media go ukrzyżowały. To nie był zły film, a na Netfliksie odniósł sukces. Z jakiegoś powodu prasa nie chciała, żebyśmy robili filmy o Kravenie Łowcy i Madame Web, a krytycy je po prostu zniszczyli" - mówił Vinciquerra.

"Chcieli zrobić to samo z 'Venomem', ale widzowie go pokochali i to był spory hit. To nie są okropne filmy. Tylko krytycy je zniszczyli z jakiegoś powodu" - zakończył swoje przemyślenia szef Sony Pictures.

Dwa tygodnie od swej premiery "Kraven Łowca" zarobił 45 milionów dolarów przy budżecie sięgającym 130 milionów. Z kolei Madame Web kosztowała 100 milionów. Tyle też zarobiła w kinach.

Jakie plany ma wytwórnia Sony? Nowe plotki

Portal "Deadline" podał, że Sony planuje produkować kolejne filmy ze świata Spider-Mana. Nie będą one jednak powiązane fabularnie z "Venomem", "Kravenem" i "Madame Web". Zamiast tego dojdzie do łagodnego restartu i wprowadzenia nowych postaci.

Z kolei scooperzy MyTimeToShineHello i Alex Perez przekazali plotkę, że Sony jest zmęczone niepowodzeniami związanymi z uniwersum Spider-Mana i rozważa sprzedaż praw do postaci Disneyowi. Przedstawiciele obu wytwórni nie odnieśli się do tej pory do podanych wyżej informacji. Należy je traktować wyłącznie jako plotki.