Maciej Sobieszczański i Grzegorz Puda z nagrodą ScripTeast im. Krzysztofa Kieślowskiego

Maciej Sobieszczański i Grzegorz Puda otrzymali w środę Nagrodę ScripTeast im. Krzysztofa Kieślowskiego za najlepszy scenariusz z Europy Środkowej i Wschodniej. Doceniono ich za tekst pt. "Brat".

Maciej Sobieszczański znany jest polskiej widowni z reżyserii filmu "Zgoda" /Jacek Domiński / Reporter

W środę wieczorem odbyła się po raz pierwszy wirtualna ceremonia wręczenia Nagrody ScripTeast im. Krzysztofa Kieślowskiego, która wieńczy XIV edycję ScripTeastu - programu treningowego dla europejskich scenarzystów towarzyszącego od lat Festiwalowi Filmowemu w Cannes.



Nagroda trafiła do duetu Maciej Sobieszczański - Grzegorz Puda za tekst "Brat". Otrzymali oni inspirowaną "Trzema kolorami" Krzysztofa Kieślowskiego statuetkę autorstwa Adama Fedorowicza oraz 10 tysięcy euro na dalszy rozwój projektu.



Specjalne wyróżnienie otrzymał Pavo Marinković z Chorwacji za scenariusz pt. "Jimmy L".

"Brat" to historia 14-letniego Dawida, który mógłby zostać mistrzem judo, gdyby nie jego wybuchowy temperament i agresja, nad którą trudno mu zapanować. To jedyne dziedzictwo, jakie ma po swoim brutalnym ojcu, który jest w więzieniu. Dawid walczy o to, by spełnić nadzieje swojej matki, jednocześnie mając oko na swojego przebiegłego 9-letniego brata. Otrzymuje on szansę na zmianę życia, gdy zostaje zaproszony na ważny turniej judo w Berlinie.



W trakcie gali zaprezentowano 11 projektów z Europy Środkowej i Wschodniej, które ubiegały się o nagrodę. W tegorocznej edycji znalazły się trzy polskie scenariusze: "Orunia 4ever" Elżbiety Benkowskiej, "Brat" Macieja Sobieszczańskiego i Grzegorza Pudy oraz "Trembling giant" Jacka P. Bławuta. W programie uczestniczyli także scenarzyści z Bułgarii, Czech, Chorwacji, Łotwy, Serbii, Słowenii i Węgier.

Ostatnia sesja programu, łącznie z finałową ceremonią, zamiast w czasie festiwalu w Cannes, odbyła się online. Poprzedziły ją 10-dniowe konsultacje z ekspertami z całego świata, m.in. z Lone Scherfig, Davidem Parfittem czy Marco Chimenzem.



ScripTeast to program mistrzowski doskonalący scenarzystów z Europy Środkowej i Wschodniej, organizowany przez Niezależną Fundację Filmową. Spośród europejskich programów tego typu ma najwyższy wskaźnik procentowy zrealizowanych filmów: aż 53 na 160 scenariuszy. Przez 14 lat działania programu uczestniczyło w nim 220 autorów ze 160 scenariuszami z 15 krajów, w tym aż 47 polskich autorów. Wśród nich m.in. Olga Chajdas, Anna Jadowska, Kinga Dębska, Anna Kazejak, Andrzej Bart, Wojciech Kasperski, Xawery Żuławski, Dariusz Gajewski, Kuba Czekaj, Bodo Kox, Maciej Dutkiewicz.



Program ScripTeast został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.