Maciej Pawlak mimo młodego wieku ma na swoim koncie wiele głównych ról w ważnych spektaklach musicalowych, m.in. w: "Tik, tik…BUM!", "Pippin", "Thrill me", "West side story", "Jesus Christ Superstar" czy "Pretty Woman". Rola Patryka w spektaklu "Wirujący seks. Polskie love story" niesie w sobie coś, co Maciej Pawlak lubi szczególnie – możliwość wejścia w dialog z mitem i spojrzenie na swojego bohatera z perspektywy osoby żyjącej w XXI wieku.

Maciej Pawlak w roli głównej spektaklu inspirowanym "Dirty dancing"

"Kiedy pojawił się film 'Dirty Dancing' na ekranach dominowali agresywni, masywni bohaterowie, którzy wyznaczali kierunek patrzenia na męskość. Johnny, w którego wcielał się Swayze, wprowadzał aspekt delikatności, skupienia na drugiej osobie, wyzwolenia z narzucanych odgórnie form. W filmie prowadził do przebudzenia Baby. W naszym spektaklu nie ma takiej potrzeby, nie żyjemy w latach 60. jak bohaterowie filmu" – mówi Maciej Pawlak. "Patryk, w którego się wcielam wykorzystuje taniec by pozwolić naszej 'Baby', czyli Mani, zrzucić z siebie brzemię bycia perfekcjonistką, co przybiera formę terroru wobec samej siebie. Dzięki Patrykowi Mania poznaje smak życia tu i teraz, a ja jako Patryk czuję się świetnie, bo na co dzień jestem zupełnie inną osobą, niż on, a grać w tak zwanej kontrze do siebie, to jedno z najciekawszych doświadczeń aktorskich" - dodaje.

Maciej Pawlak oprócz intensywnej pracy w teatrach bierze także udział w projektach muzycznych prezentujących musicalowe utwory publiczności w różnych częściach Polski. Obecnie jest w trasie Accantus Live 2024, a już wkrótce planuje wznowić koncerty promujące płytę Tides and Times. Najbliższy koncert odbędzie się 19 kwietnia w Teatrze Muzycznym w Łodzi.

Premierowe spektakle musicalu "Wirujący seks. Polskie love story" w reżyserii Tadeusza Kabicza odbędą się 19-25 kwietnia i 15-19 maja w Teatrze Rampa. Macieja Pawlaka można zobaczyć w spektaklach zaplanowanych na: 20 i 23.04, a także 15-17.05 i 21.05.



Maciej Pawlak: Kariera

Maciej Pawlak to aktor musicalowy, absolwent Akademii Muzycznej in. S. Moniuszki w Gdańsku na wydziale wokalno–aktorskim oraz Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego (Uniwersytet Śląski w Katowicach, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej). Związany z Teatrem Muzycznym w Łodzi, Teatrem Muzycznym w Poznaniu, Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku, Mazowieckim Teatrem Muzycznym, warszawskimi teatrami ROMA, Rampa i Syrena. Krakowskim Teatrem VARIETE, Teatrem Rozrywki w Chorzowie i Gliwickim Teatrem Muzycznym.