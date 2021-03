Maciej Musiałowski w duecie z Julią Wieniawą

Maciej Musiałowski pokazał swój kolejny talent. A właściwie dwa - muzyczny i literacki. Znany z filmu "Sala samobójców. Hejter" aktor wydał właśnie piosenkę "Zabierz tę miłość", do której napisał tekst i skomponował muzykę. W utworze, który jest muzycznym debiutem aktora, usłyszymy również Julię Wieniawę.

Reklama

Maciej Musiałowski to człowiek wielu talentów /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN /East News

Pomysł na wspólne zaśpiewanie utworu "Zabierz tę miłość" wykiełkował w ubiegłym roku, kiedy to Maciej Musiałowski wspólnie z Julią Wieniawą pracował nad słuchowiskiem "Random", w którym oboje zagrali główne role.

Reklama

Sam utwór powstał nieco wcześniej. Melodię i część tekstu aktor napisał dokładnie rok temu, podczas pierwszego lockdownu. Całość jest - jak zapewnia artysta - autentycznym zapisem jego emocji z tamtego czasu. Kiedy zapadła decyzja o nagraniu i upublicznieniu tego utworu, producenci zdecydowali się na wykorzystanie pierwszych szkiców muzycznych, a Musiałowski postanowił dopisać do tekstu jeszcze jedną zwrotkę - dla Julii Wieniawy.



Wspomniane pierwsze szkice powstały w ciekawych okolicznościach. "Relacje, rozstania i rozbieżności - to emocje, które prowadziły mnie podczas pisania tego utworu. Wyjechałem, nie chciałem stać się ofiarą lockdownu, zamkniętą w mieszkaniu samotnie z psem i głową pełną myśli. Szczęście w nieszczęściu przyniosło zaproszenie od pewnej Rosjanki, która mianowała się moją ciocią. W jej pięknym domu stał fortepian, któremu przyglądałem się dość długo. W końcu się przełamałem. Z dnia na dzień przelałem swoje uczucia na pierwszą zwrotkę i refren. Bałem się. Nie chciałem znów wpadać w basen tych uczuć, ale stało się i... nie żałuję, bo dzięki temu w końcu mogłem się uwolnić od tych emocji. Propozycja wzięcia udziału w słuchowisku przyszła niedługo później. Być może był to znak" - wspomina pracę nad utworem Maciej Musiałowski.

Do sieci dziś trafił nie tylko sam utwór "Zabierz tę miłość", ale również towarzyszący mu teledysk. Za produkcję piosenki odpowiada jeden z bardziej uznanych producentów Wojtek Urbański, znany między innymi z zespołu Rysy.