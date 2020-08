Maciej Musiał dołączył do obsady "Chłopów"

Kolejnym aktorem, którego zobaczymy w przygotowywanym właśnie przez Dorotę Kobielę filmie "Chłopi", będzie Maciej Musiał. O jego udziale w tej ekranizacji powieści Władysława Stanisława Reymonta poinformowano na oficjalnym koncie filmu na portalu Instagram. Później informację tę potwierdził sam aktor.

W "Chłopach" Maciej Musiał zagra Jasia /VIPHOTO /East News

"Przedstawiamy Wam kolejnego członka obsady! Zgadniecie, w jakiej roli pojawi się na ekranie Maciej Musiał? Oto podpowiedź: Ojciec Reymonta również był organistą, podobnie jak ojciec tego bohatera" - czytamy na oficjalnym koncie "Chłopów" na Instagramie. Na zadaną tam zagadkę odpowiedział Maciej Musiał, zdradzając, że zagra Jasia, czyli postać, której pierwowzorem był młody Reymont.

"Chłopi" to kolejny film autorki "Twojego Vincenta", który zostanie zrealizowany w technice animacji malarskiej, podobnie jak nominowany do Oscara film z 2017 roku. Na płótnie namalowanych zostanie około 72 tysiące klatek filmu zrealizowanego najpierw z udziałem aktorów. Inspiracją do powstałych w ten sposób obrazów będzie malarstwo okresu "Młodej Polski" i jej twórców: Józefa Chełmońskiego, Ferdynanda Ruszczyca czy Leona Wyczółkowskiego.

W rolę Jagny w filmie Doroty Kobieli wcieli się Kamila Urzędowska. W filmie zobaczymy również m.in. Mirosława Bakę (Boryna), Sonię Mietelicę (Hanka), Roberta Gulaczyka (Antek) oraz Ewę Kasprzyk (Dominikowa) i Andrzeja Konopkę (Wójt). A także Małgorzatę Kożuchowską, Sonię Bohosiewicz (Wójtowa) oraz Julię Wieniawę.

Dorota Kobiela jest również autorką scenariusza filmu "Chłopi". Muzykę do filmu stworzy wielokrotnie nagradzany producent Łukasz L.U.C. Rostkowski.