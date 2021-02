Macauley Culkin pozwany za niezapłacenie rachunku

Działająca na Manhattanie klinika specjalizująca się w gastrologii złożyła w sądzie pozew przeciwko Macauleyowi Culkinowi. Placówka zarzuciła aktorowi znanemu z filmów "Kevin sam w domu" oraz "Kevin sam w Nowym Jorku", że jest jej winny 1,5 tys. dolarów.

Rzecznik Macaulaya Culkina odmówił komentarza /Rodin Eckenroth /Getty Images

Według dokumentów, które złożono w nowojorskim sądzie, centrum endoskopii 17 maja 2018 r wykonało usługę medyczną na prośbę Macauleya Culkina. Aktor miał nie uregulować płatności w wysokości 1,5 tys. dolarów (5,6 tys. zł) - donosi serwis Page Six. Rzecznik gwiazdora odmówił komentarza.

W razie przegrania sprawy, Culkin być może będzie musiał sięgnąć po pieniądze z gaży za udział w 10. sezonie serialu "American Horror Story". Zdjęcia do tej produkcji inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami właśnie trwają. Premiera nowych odcinków planowana jest w 2021 r. Reżyser serialu, Ryan Murphy, nie zdradził wiele na temat fabuły nowej odsłony serialu, ale rzucił fanom przynętę, mówiąc, że Macauleyowi przyjdzie uprawiać "dziki seks" z Kathy Bates.

I jeśli okaże się to prawdą, nie będzie to jedyna dobra wiadomość dotycząca aktora. Strona Celebrity Net Worth szacuje majątek 40-letniego Culkina na 18 mln dolarów. Ponadto nie są już aktualne zdjęcia pokazujące życie w uzależnieniu od narkotyków i alkoholu. Zdjęcia wychudzonego i zaniedbanego Culkina szokowały tych, którzy pamiętali go z dziecięcych kreacji filmowych. W ostatnich latach przeszedł spektakularną metamorfozę i wydaje się, że jest w znacznie lepszej formie.