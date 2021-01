Macaulay Culkin apeluje, aby usunąć Trumpa z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku"

Po szturmie na Kapitol zwolenników prezydenta USA Donalda Trumpa, spadły na niego zarzuty, że podżegał do przemocy. Z tego powodu grozi mu nie tylko impeachment, ale mogą być i inne konsekwencje. Na przykład to, że może zostać wycięty z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku". Odtwórca roli Kevina, Macaulay Culkin, poparł apel internautów, aby przemontować tę produkcję.

Daniel Trump w scenie z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku" /Disney /materiały prasowe

Donald Trump w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku" pojawia się przez zaledwie chwilę. Tytułowy bohater, grany przez Macaulaya Culkina, wchodzi do luksusowego hotelu, gdzie pyta Donalda Trumpa o drogę do lobby. "Korytarzem dalej i na lewo" - odpowiada mu biznesmen.



Reżyser tej komedii, Chris Columbus, przyznał po latach, że ta scena nie była planowana. Twórcy chcieli po prostu nakręcić materiał w lobby nowojorskiego Plaza Hotel, który należał do Trumpa. Dostali na to zgodę, pod warunkiem, że dadzą epizodyczną rolę milionerowi.



Na fali krytyki, jaka spadła na Trumpa za to, że ponosi współodpowiedzialność za zamieszki, do jakich doszło w budynku amerykańskiego parlamentu 6 stycznia, z pewnym postulatem wyszli na Twitterze fani filmu "Kevin sam w Nowym Jorku". Ogromny zasięg zdobywają tam wpisy nawołujące do wycięcia postaci Trumpa z kultowej świątecznej komedii. Jeden z Twitterowiczów zamieścił fragment filmu z usuniętym w amatorski sposób biznesmenem. "Brawo" - skomentował to Macauley Culkin.



Aktor przyklasnął też pomysłowi, który pojawił się w innym poście, by Trumpa zastąpić cyfrowo nim samym, tyle że z dzisiejszych czasów.



Już w grudniu 2019 r. kanadyjska telewizja CBS wycięła scenę z Trumpem z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku". Władze stacji tłumaczyły, że nie stały za tym motywy polityczne, a jedynie to, że produkcję dostosowano do czasu wyświetlania reklam.



Lista telewizyjnych i filmowych występów obecnego prezydenta USA jest długa. W latach 2004-2015 był gospodarzem reality show "The Apprentice", którego uczestnicy ubiegali się o pracę u Trumpa. Widzowie mogli zobaczyć, jak wciela się w postać samego siebie m.in. w filmach "Eddie", "Klub 54", "Zoolander" i "Dwa tygodnie na miłość".



Gościnnie występował także w serialach telewizyjnych, takich jak "Bajer z Bel-Air", "Seks w wielkim mieście", czy "Dni naszego życia". Można go było również zobaczyć w teledysku do piosenki "On Our Own" Bobby'ego Browna.