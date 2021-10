M. Night Shyamalan przewodniczącym jury Berlinale 2022

Pandemia COVID-19 sprawiła, że poprzednia edycja berlińskiego festiwalu filmowego miała formę hybrydową. Tym razem organizatorzy tej imprezy zaproszą swoich gości do sal kinowych, gdzie będą mogli obejrzeć festiwalowe propozycje. Będzie to już 72. edycja Berlinale. Odbędzie się w dniach 10-20 lutego 2022.

M. Night Shyamalan: Wierny swojej wizji

"Cieszę się i uznaję to za honor, że M. Night Shyamalan przyjął nasze zaproszenie do pełnienia roli przewodniczącego jury. Przez lata swojej kariery ukształtował świat, w którym strachy i pragnienia stoją obok siebie. W którym młodzi ludzie nie tylko są bohaterami, ale też siłą napędową prowadzącą do przezwyciężenia lęku. Shyamalan to wyjątkowa postać na amerykańskim rynku filmowym. Filmowiec, który pozostał wierny swojej wizji. Trzymanie się własnych ideałów, jest również tym, czym kierujemy się wybierając festiwalowe filmy" - powiedział o znanym reżyserze dyrektor artystyczny berlińskiego festiwalu, Carlo Chatrian.



"Zawsze czułem się jak niezależny filmowiec działający wewnątrz hollywoodzkiego systemu. To właśnie te rzeczy w nas samych sprawiają, że jesteśmy inni i bezkompromisowo staramy się zdefiniować nasz głos. Staram się nie zmieniać i chronić te same aspekty w sztuce innych. Bycie częścią Berlinale ma dla mnie głębokie znaczenie. Wyraża największą aprobatę dla filmowca. Z radością przyjmuję tę możliwość wspierania i celebracji największych talentów na świecie" - odwzajemnił komplementy Shyamalan.

M. Night Shymalan, którego film "Old" niedawno można było zobaczyć w kinach, pracuje już nad nowym projektem. Będzie to produkcja zatytułowana "Knock at the Cabin" ("Zapukać do domku"). Fabuła filmu jest trzymana w tajemnicy. Wiadomo, że swoją premierę będzie miał w 2023 roku.