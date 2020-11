Olaf Lubaszenko zmienił się w ostatnim czasie nie do poznania. Teraz zobaczyliśmy, że spektakularna utrata wagi nie była jedyną zmianą w życiu artysty. Na Instagramie gwiazdora pojawiło się zdjęcie, na którym zobaczyliśmy jego nowy image. Fani zauważyli podobieństwo m.in. do Bruce'a Willisa czy dr House'a.

Olaf Lubaszenko już tak nie wygląda /Kamil Piklikiewicz/Dzień Dobry TVN /East News

Olaf Lubaszenko to człowiek wielu talentów. Artysta jest wyśmienitym aktorem filmowy i teatralnym, a także producentem i reżyserem. Widzowie pokochali go za wyreżyserowanie takich klasyków polskiego kina, jak "Chłopaki nie płaczą" czy "Poranek kojota".

Dzięki swojej otwartości i świetnemu poczuciu humoru Lubaszenko może cieszyć się sporym gronem fanów, z którymi stara się być w stałym kontakcie. Niedawno na mediach społecznościowych artysty mogliśmy zobaczyć zdjęcie, które pokazało jego niespodziewaną metamorfozę.

Internauci dopiero przywykli do ogromnej zmiany w życiu aktora, który do niedawna walczył z nadwagą. Teraz Olaf Lubaszenko jest w świetnej formie i przestaje zadziwiać. Na najnowszym zdjęciu widzimy, że artysta poszedł na całość i zdecydował się całkowicie ogolić głowę. Zapowiedział jednak, że zamierza jeszcze wrócić do fryzury przypominającej Eltona Johna.

"Zmiany, zmiany, zmiany... Na świecie i na głowie. Fanów wielkiego brytyjskiego artysty uspokajam- za parę dni zacznę zapuszczać, więc Sir Elton John wkrótce powróci" - napisał aktor pod zdjęciem.



Pod fotografią aktora pojawiły się komentarze fanów i kolegów z branży. Piotr Gąsowski stwierdził, że skoro on od dawna nie ma włosów, to może czas, aby je zapuścić. Cezary Pazura przyznał, że podoba mu się nowa fryzura przyjaciela, jednak on nie jest gotowy na pożegnanie się z włosami.

Internauci doszukali się wielu podobieństw Olafa Lubaszenki do zagranicznych gwiazd. Czy Wy też uważacie, że aktor przypomina teraz Bruce'a Willisa lub dr House'a?

"Fryzurka świetna, teraz jest pan podobny do Bruce'a Willisa", "Dr House też trochę", "Bardzo fajna zmiana 10 lat młodszy" - komentują internauci.

Autor: Konrad Lubaszewski