Lynne Taylor-Corbett nie żyje. Uznana choreografka miała 78 lat

O jej śmierci poinformował jej syn Shaun Taylor-Corbett na łamach "The New York Times". Przyczyną jej śmierci był nowotwór piersi.

Lynne Taylor-Corbett. Kariera filmowa i teatralna

Taylor-Corbett przyszła na świat 2 grudnia 1946 roku. Zaczęła naukę w prestiżowej School of American Ballet w Nowym Jorku. Później wyjawiła w wywiadzie dla "The New York Times", że nie byłaby dobrą baletnicą. "Miałam jednak talent do teatralności i ruchu" - dodała.

Na początku lat 80. była uznaną choreografką, pracującą w nowojorskich City Ballet i American Ballet Theater oraz Hubbard Street Dance Chicago. W 1981 roku debiutowała na Broadwayu.

W 1984 roku po raz pierwszy pracowała przy produkcji filmowej. Opracowała choreografię do "Footloose" z Kevinem Baconem. Pracowała także przy "Moim błękitnym niebie", "Vanilla Sky" i "Czarownicy".

W 2000 roku otrzymała nominację do nagrody Tony za choreografię do musicalu "Swing!".