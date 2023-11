Lux przyszła na świat 4 czerwca 1992 roku jako Lucas Balmaceda Pascal. Jej rodzice przebywali wówczas na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Chile opuścili w 1976 roku z powodów politycznych. Wkrótce po jej narodzinach jej bliscy mogli wrócić do ojczyzny. W Stanach został jej starszy o 17 lat brat Pedro, który kończył szkołę średnią i planował karierę aktorską.

Lux jest najmłodsza z czwórki rodzeństwa. "Rządziła domem. Gdy ja albo moja starsza siostra wpadaliśmy z wizytą, byliśmy jak intruzi" - wspominał Pedro Pascal w rozmowie z "Esquire". "Nasza mama była tylko jej matką, a myśl, że mogłaby się skupić na kimś innym, była dla niej absurdalna".



Lux Pascal: Kariera

Lux szybko postanowiła pójść w ślady starszego brata. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczęła studia teatralne. Na czwartym roku debiutowała na scenie. W 2011 roku zagrała epizod w horrorze "Baby Shower". W 2014 roku wystąpiła w serialu telewizyjnym "Los 80". W następnych latach otrzymywała kolejne role. Pojawiła się obok swojego brata w trzecim sezonie "Narcos".

W 2019 roku wyprowadziła się do Nowego Jorku i rozpoczęła studia aktorskie w prestiżowym Julliard School. Ukończyła je w 2023 roku.



Lux Pascal ogłosiła, że jest osobą transpłciową

Lux ujawniła się jako osoba transpłciowa w lutym 2022 roku. O jej tranzycji poinformował także Pedro. Na swoim koncie na Instagramie zamieścił okładkę magazyny "Ya", na którym ta pozowała, z podpisem "moja siostra, moje serce, nasza Lux".

W wywiadzie dla "Ya" Lux zdradziła, że początkowo uważała się za osobę homoseksualną, a później za niebinarną. "'Wyjście z szafy' jako homoseksualny mężczyzna nic mnie nie kosztowało, ale wiedziałam, że tak naprawdę to nie jestem ja. To był krok, ale to wciąż nie byłam ja" - wspominała.

Dodała, że wciąż wspiera osoby niebinarne. "Funkcjonowanie w świecie jako kobieta jest dla mnie prostsze, ale wciąż walczę o to, by osoby niebinarne miały swoje miejsce w naszym społeczeństwie" - zadeklarowała. "Potrzebujemy aktywistów osób transpłciowych. Dobrych, mądrych, poinformowanych, którzy będą mocnymi głosami przeciwko transfobii, homofobii i rasizmowi".

Pedro Pascal wspiera swoją siostrę

W jednym z wywiadów Lux wspominała, jak podczas rozmowy na FaceTime ujawniła bratu, że jest osobą transpłciową. "Spytał, jak się czuję, trochę się o mnie martwił" - wyznała. Gdy powiedziała mu, że jest szczęśliwa, pogratulował jej.

Wiadomość o tranzycji Lux pojawiły się w momencie, gdy kariera Pascala wchodziła w swój najlepszy okres. W 2022 roku był już gwiazdą "Gry o tron" i "Mandaloriana". Właśnie trwała produkcja opartego na popularnej grze wideo serialu "The Last of Us", w którym zagrał główną rolę. W wywiadach pytano także o jego siostrę. Pascal zaznaczał, że jest ona "jednym z najsilniejszych ludzi, jakich kiedykolwiek znał". Nie chciał jednak wypowiadać się w jej imieniu. Dodał tylko, że zawsze się o nią troszczył, ale to on potrzebuje jej bardziej niż ona jego.

Gdy w maju 2023 roku Lux ukończyła Julliard School, Pedro pojawił się na rozdaniu świadectw. Rok wcześniej upewnił się, że jego grafik pozwoli mu zobaczyć jej występ w teatrze.

