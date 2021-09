"Luther": Kolejne gwiazdy w obsadzie

Od roku 2010 do dziś wyemitowano pięć sezonów serialu "Luther", z których każdy był złożony z kilku zaledwie odcinków. Ich twórca, Neil Cross, jest również autorem scenariusza powstającego filmu fabularnego pod tym samym tytułem. Reżyserem "Luthera" będzie Jamie Payne, który zrealizował ostatni, czteroodcinkowy sezon serialu. Payne to twórca, który ma na koncie również inne popularne seriale, m.in. "Outlander" i "Alienista". Zdjęcia do filmu mają ruszyć w listopadzie tego roku.



"Luther": O czym jest?

Serial "Luther" opowiada historię śledczego londyńskiej policji, który jest nie tylko wybitnym detektywem, ale również człowiekiem zdolnym do naginania reguł i podążania w najbardziej niebezpieczne miejsca, by tylko rozwiązać prowadzoną przez siebie sprawę. Rola Johna Luthera zapewniła Idrisowi Elbie wiele nagród, w tym Złoty Glob.

Film fabularny będzie kontynuacją serialowej opowieści. Luther będzie musiał zmierzyć się aż z dwójką przeciwników. Cynthia Erivo wcieli się w postać pani detektyw, z którą główny bohater miał już kiedyś na pieńku. Z kolei Andy Serkis wcieli się w postać głównego złoczyńcy.

Kariera Erivo rozwija się coraz lepiej, a artystka jest na dobrej drodze, by zostać posiadaczką prestiżowego statusu, tzw. EGOT. Pochwalić się nim mogą się jedynie laureaci nagród Emmy, Grammy, Oscara i Tony, a w kolekcji nagród Erivo brakuje już tylko Oscara. Była nominowana w 2020 roku za tytułową rolę w "Harriet", ale musiała uznać wyższość Renée Zellweger ("Judy").



Z kolei Andy Serkis, który do historii kina przeszedł jako Gollum z "Władcy pierścieni" Petera Jacksona, skutecznie łączy aktorstwo z reżyserią. Niedługo zobaczymy go w roli lokaja Alfreda Pennywortha w "Batmanie". Do kin trafi też w końcu wyreżyserowany przez niego film "Venom 2: Carnage".

Już 3 listopada na Netfliksie zobaczyć będzie można najnowszy film z udziałem Idrisa Elby. Będzie to wypełniona po brzegi afroamerykańskimi gwiazdami "Zemsta rewolwerowca". Aktor zakończył też zdjęcia do nowego filmu George’a Millera zatytułowanego "Three Thousand Years of Longing". Aktualnie pracuje na planie thrillera "Beast" Baltasara Kormakura ("Everest").