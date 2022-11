"A Quiet Place: Day One": Spin-off "Cichego miejsca"

Akcja reżyserowanego przez Michaela Sarnoskiego filmu "A Quiet Place: Day One" ("Ciche miejsce: Dzień pierwszy") rozgrywać się będzie w stworzonym przez Johna Krasinskiego uniwersum "Cichego miejsca" . Szczegóły fabuły tej produkcji trzymane są w tajemnicy. Tytuł sugeruje jednak, że w filmie poznamy wydarzenia, które zapoczątkowały apokalipsę opowiedzianą przez Krasinskiego w pierwszych dwóch częściach serii.



"Ciche miejsce" to jeden z największych hitów kasowych 2018 roku. Nakręcony za 17 milionów dolarów, zarobił w kinach na całym świecie 340,9 miliona dolarów. Film opowiadał o rodzinie, która stara się przetrwać w świecie opanowanym przez krwiożercze stwory reagujące na dźwięk. Najmniejszy nawet hałas przyciąga je do potencjalnych ofiar, które w starciu z nimi są bez szans.

Premiera filmu "A Quiet Place: Day One" zaplanowana została na 8 marca 2024 roku. Jeśli Lupita Nyong'o przyjmie propozycję zagrania w nim, nie będzie to pierwszy horror, w jakim weźmie udział. Aktorka była gwiazdą m.in. "To my" Jordana Peele'a czy filmu "Małe potworki" Abe'a Forsythe’a. Póki co Nyong'o już od 11 listopada będzie można oglądać w komiksowym filmie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" .

"A Quiet Place: Day One" nie jest jedyną powstającą produkcją związaną z cyklem "Ciche miejsce". Na 2025 rok zaplanowano premierę trzeciego filmu głównej serii, który wyreżyseruje John Krasinski. Jego "Ciche miejsce 2" z 2021 też poradziło sobie w kinach bardzo dobrze. Film, który był jedną z pierwszych "ofiar" pandemii COVID-19 - jego premierę przesunięto z powodu całkowitego zamknięcia kin - zarobił później blisko 300 milionów dolarów