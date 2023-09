Wiadomości Łukasz Żal: Polski operator z nagrodą specjalną na festiwalu w Toronto

Polski operator odebrał nagrodę podczas uroczystości zorganizowanej w hotelu Fairmont Royal York Hotel w Toronto. Odbierając wyróżnienie, Żal podziękował producentom filmu, współpracownikom i rodzinie.

"To zaszczyt być tutaj. Kiedy z Jonathanem Glazerem zaczynaliśmy przygotowania do 'Strefy interesów', ustaliliśmy, że nie będzie nikogo za kamerą, że to będzie zwykła obserwacja, bez osądów. I wow, oto jestem. Miałem zaszczyt pracować z tak wspaniałymi reżyserami, jak Paweł Pawlikowski, Jonathan Glazer, Charlie Kaufman, Magnus von Horn, Aleksey German. Wiele się od nich dowiedziałem. Nauczyłem się, że robienie filmów nigdy nie jest prostą drogą. W międzyczasie pojawia się wiele wątpliwości, obaw, ale najpiękniejsze rzeczy często dzieją się na granicy błędu, katastrofy. Pozwalam więc sobie podążać za intuicją, nie chodzić na kompromisy" - powiedział w nagraniu opublikowanym na twitterowym profilu festiwalu.