Łukasz Kośmicki, reżyser "Ukrytej gry", z nagrodą im. Morgensterna

Łukasz Kośmicki, reżyser "Ukrytej gry", został laureatem Nagrody im. Janusza "Kuby" Morgensterna "Perspektywa". Jest ona przyznawana za najlepszy debiut reżyserski.

Łukasz Kośmicki - laureat nagrody "Perspektywa" im. J. Morgensterna (18 listopada 2019) /Bartosz Krupa / East News

Gala, która odbyła się w poniedziałek, 18 listopada, w warszawskim kinie Kultura, została połączona z pokazem filmu laureata.

Jak podkreśliła Krystyna Cierniak-Morgenstern - wdowa po Januszu Morgensternie i pomysłodawczyni nagrody - "Ukryta gra" to "znakomicie wyprodukowany thriller szpiegowski".

"Precyzyjnie skonstruowana intryga i zaskakująca pewność reżyserskich decyzji, co nie jest takie oczywiste w przypadku debiutantów" - oceniła.

"Ukryta gra" Łukasza Kośmickiego to thriller szpiegowski ze znakomitą międzynarodową obsadą. Za zdjęcia odpowiada Paweł Edelman, a za scenografię - Allan Starski. Jednym z producentów filmu był tragicznie zmarły Piotr Woźniak-Starak. Muzykę do "Ukrytej gry" skomponował Łukasz Targosz.



Akcja "Ukrytej gry" rozpoczyna się u szczytu kryzysu kubańskiego, na początku lat 60, kiedy amerykańskie tajne służby porywają genialnego matematyka Joshuę Mansky’ego (w tej roli Bill Pullman). W obsadzie znaleźli się także m.in. Robert Więckiewicz, Lotte Verbeek, James Bloor, Nicholas Farrell i Aleksey Serebryakov.

Łukasz Kośmicki jest reżyserem, operatorem i scenarzystą, absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

W 2009 r. podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Kośmicki otrzymał nagrodę za scenariusz do filmu "Dom zły". Rok później za ten sam scenariusz uhonorowano go Orłem Polskiej Akademii Filmowej. Kośmicki ma na swoim koncie także m.in. Nagrody Indywidualne FPFF w Gdyni w kategorii najlepsze zdjęcia za "Poznań '56" i "Gry uliczne", Paszport "Polityki" w kategorii film, a także nominacje do Orłów za zdjęcia do "Gniewu" i scenariusz do "Domu złego".

Nagroda im. Janusza "Kuby" Morgensterna "Perspektywa" to przyznawane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich wyróżnienie za najbardziej obiecujący debiut dla reżysera, którego twórczość "posiada wielki potencjał i perspektywę rozwoju na przyszłość". Kapitule nagrody przewodniczy wdowa po Morgensternie Krystyna Cierniak-Morgenstern. Fundatorem nagrody pieniężnej w wysokości 30 tys. zł jest Polski Instytut Sztuki Filmowej. Autorem statuetki jest prof. Adam Myjak.