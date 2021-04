​Lucy Liu w sequelu "Shazama!"

Kolejna gwiazda dołącza do obsady komiksowego filmu "Shazam! Fury of the Gods" ("Shazam! Gniew bogów"). Znana z filmu "Kill Bill vol. 1" oraz serialu "Elementary" Lucy Liu wcieli się rolę podłej Kalypso, siostry równie złej Hespery, w którą wcieli się Helen Mirren.

Reklama

Lucy Liu /Sean Zanni/Patrick McMullan /Getty Images

Postaci Hespery i Kalypso próżno szukać w komiksach wydawnictwa DC Comics, których ekranizacją jest seria "Shazam!". Są one za to znane z mitologii greckiej. To córki greckiego boga Atlasa, który jest jednym ze źródeł mocy tytułowego superbohatera. Shazam łączy w sobie wytrzymałość Atlasa, potęgę Zeusa, siłę Herkulesa, mądrość Salomona, szybkość Merkurego oraz odwagę Achillesa.



W drugiej części komiksowej serii powrócą aktorzy i twórcy odpowiedzialni za pierwszą część cyklu. Zachary Levy wcieli się w postać superbohatera Shazama, a Asher Angel zagra jego nastoletnie alter ego, Billy'ego Batsona. Drugą część, podobnie jak i pierwszą, wyreżyseruje David F. Sandberg ("Kiedy gasną światła"). Scenariusz kontynuacji filmu "Shazam!" napisał scenarzysta "jedynki", Henry Gayden.

Wideo "Shazam!" [trailer]

Reklama

Na premierę filmu "Shazam! Fury of the Gods" przyjdzie jednak poczekać. Została ustalona dopiero na 2 czerwca 2023 roku.

Rozpoznawalność Lucy Liu przyniosła rola w serialu "Ally McBeal". Od tej pory kontynuuje z powodzeniem swoją aktorską karierę. Można było ją zobaczyć w takich filmach jak m.in. "Aniołki Charliego", musical "Chicago", a także we wspomnianym wyżej "Kill Bill vol. 1" Quentina Tarantino. Liu użyczyła także głosu postaci Żmii z serii filmów animowanych "Kung Fu Panda". Po zakończeniu przygody z serialem "Elementary", gdzie wcieliła się w rolę żeńskiej odpowiedniczki przyjaciela Sherlocka Holmesa, doktora Watsona. Lucy Liu można teraz oglądać w serialu "Dlaczego kobiety zabijają".