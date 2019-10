Lucy Boynton zagra Marianne Faithfull

Brytyjka Lucy Boynton, znana z roli dziewczyny Freddie'ego Mercury w "Bohemian Rhapsody", sama zagra gwiazdę rocka. Aktorka wcieli się w postać Marianne Faithfull w biograficznym filmie o legendarnej piosenkarce. Zdjęcia do filmu mają się zacząć latem 2020 roku.

Czy to będzie dla Lucy Boynton rola życia? /Rodin Eckenroth/WireImage /Getty Images

Widzowie pamiętają Lucy Boynton z roli dziewczyny i wieloletniej przyjaciółki Freddiego Mercury'ego, Mary Austin. Teraz wychowana w Londynie aktorka przymierza się do zagrania głównej roli w biografii Marianne Faithfull. Lucy Boynton zajmie się też produkcją filmu.



Marianne Faithfull stała się popularną piosenkarką w latach 60. XX wieku, dzięki hitowi "As Tears Go By", który napisali dla niej Mick Jagger i Keith Richards.

Jej związek z Jaggerem odbił się na twórczości grupy Rolling Stones, w takich kompozycjach jak "You Can't Always Get What You Want" czy "Wild Horses". W 1970 roku Faithfull była w ciąży z Jaggerem, ale poroniła, a zaraz potem związek się rozpadł.

Od rozstania z Jaggerem piosenkarka popadała w coraz głębsze uzależnienie, stała się bezdomna i mieszkała w squatach w Soho. Jej kariera przeżyła kilka momentów załamania, ale nawet w złym okresie pracowała nad kolejnymi płytami. Jak pisze w swojej autobiografii, często było to jedyne wyjście, by zdobyć pieniądze na jakiekolwiek utrzymanie i narkotyki...

Przełomem była płyta "Broken English" z 1979 r., którą nagrała po zerwaniu z nałogiem. Na krążku znalazły się ostre rockowe kompozycje z nietuzinkowymi tekstami. Sukcesem okazał się album nagrany tuż po zakończeniu kuracji "Strange Weather", a wpływ na zwiększenie jej popularności w kolejnej dekadzie miała współpraca z Metalliką przy utworze "The Memory Remains" z wydanej w 1997 r. płyty "Reload".

Od lat 90. Faithfull regularnie gra w filmach m.in. "Moondance", "Shopping", "Intymność", "Zakochany Paryż", "Maria Antonina" czy "Irina Palm" - obraz owacyjnie przyjęty podczas festiwalu Berlinale 2007.

W Polsce Faithfull koncertowała czterokrotnie - podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (2002), w Sali Kongresowej w Warszawie (2005) oraz podczas Festiwalu Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu (2007). 31 sierpnia 2010 r. wzięła udział w uroczystym koncercie w reżyserii Roberta Wilsona zatytułowanym "Solidarność, Twój anioł Wolność ma na imię", zorganizowanym w Gdańsku z okazji 30. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności.