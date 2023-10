Jak informuje portal "Deadline", główne zdjęcia do filmu na podstawie opowiadania "Lot No. 249" zostały już zakończone, jednak kamery filmowców pracują jeszcze w angielskim Hertfordshire. Czasu jest niewiele, bo do premiery filmu pozostały zaledwie dwa miesiące. Będzie to kolejny horror według scenariusza Marka Gatissa, któremu sławę przyniosła inna ekranizacja dzieła Conana Doyle'a, głośny serial "Sherlock" z Benedictem Cumberbatchem i Martinem Freemanem w rolach głównych. Wcześniej straszył takimi produkcjami jak m.in. "Drakula" oraz "A Christmas Carol: A Ghost Story".





Bohaterami opowiadania "Lot No. 249" jest grupa studentów Oksfordu. Jeden z nich rozpoczyna badania nad tajemnicami starożytnego Egiptu i z tego też względu staje się obiektem plotek kolegów. Czy jego eksperymenty mogą naprawdę tchnąć życie w przerażający worek kości, którym jest tytułowy obiekt nr 249? - czytamy w oficjalnym opisie fabuły.

Kit Harrington wcielił się w rolę sportowca i studenta uniwersytetu medycznego, Abercrombiego Smitha. Z kolei Freddie Fox zagrał jego zafascynowanego Egiptem przyjaciela, Edwarda Bellinghama. W pozostałych rolach wystąpili Colin Ryan ("Doktor Who"), John Heffernan ("Drakula"), James Swanton ("Przejęcie sygnału"), Jonathan Rigby ("Probostwo w Borley") oraz Andrew Horton ("Dziedzictwo Jowisza").

"To dla mnie ogromna przyjemność ponownie zagłębić się w genialną twórczość sir Arthura Conana Doyle'a, by tym razem przedstawić świąteczną opowieść o duchach. 'Lot No. 249' jest moim ulubionym opowiadaniem. To szczególny rodzaj dreszczowca z końca Imperium Brytyjskiego. Utkany z rozdzierającej przędzy pełnej upiornych strachów i kto wie, czego tam jeszcze, co skrywa się w wiktoriańskiej szafie" - powiedział o filmie Gatiss.