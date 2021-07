"Lokal zamknięty": Lockdown z przymrużeniem oka

Od kilku miesięcy słowo "pandemia" nie schodzi z ust całego świata - wpisane w wyszukiwarkę Google pokazuje ponad 421 mln wyników! Temat stał się także inspiracją dla Krzysztofa Jankowskiego, którego "Lokal zamknięty" wszedł dziś na ekrany kin.

Jedną z głównych ról w "Lokalu zamkniętym" gra Janusz Chabior /materiały prasowe

Jankowski, który ma na swoim koncie uznane produkcje: "Kemping" z Krzysztofem Globiszem i "Pokój" na podstawie opowiadania Stanisława Lema z Wojciechem Solarzem, postanowił podejść do sprawy z dystansem. Na warsztat wziął prawdziwą historię, która wydarzyła się w Lombardii - z powodu pandemii na 10 dni zamknięto agencję towarzyską. Lockdown objął zarówno pracujące tam panie, jak i klientów.



Do swojego filmu Jankowski dodał skok na kasę i cały arsenał ludzkich typów, z których można się pośmiać, ale i nie da się nie lubić. Na ekranie Mateusz Damięcki, Janusz Chabior, Wojciech Solarz, Emma Giegżno i inni. "Lokal zamknięty" to także świetna propozycja dla tych, którzy mają dość upałów - zapraszamy do klimatyzowanych sal kinowych.

Bart (Eryk Kulm Jr) i Nerd (Paweł Koślik) mają świetny plan. Chcą włamać się do mieszkania skorumpowanego Polityka (Janusz Chabior), który ukrywa kasę z łapówek w lodówce. Dużą kasę! Droga do celu wiedzie przez agencję towarzyską, więc panowie będą musieli użyć podstępu, żeby zrealizować swój plan. Na ich drodze pojawiają się jednak nieoczekiwane przeciwności.



A to w lokalu zjawia się stały klient - Policjant (Mateusz Damięcki), a to Sutener, żądający zapłaty. Co gorsza, nieugięty Pracownik Sanepidu zamyka agencję na 10 dni, wraz z wszystkimi obecnymi w niej klientami. Łatwy i prosty plan zaczyna się coraz bardziej komplikować. Chętnych do kasy jest coraz więcej. Czy ten skok na forsę może zakończyć się happy endem?